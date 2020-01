«Fall Anna»: Vater und Grossmutter stehen wegen Kindesentführung vor Gericht – das Drama in zehn Etappen

Wir treffen Anna* bei ihrer Familie in Bremgarten. Am Tisch sitzen Vater Beni Hess und Grossmutter Martina Hess. Die beiden müssen sich am 22. und 23. Januar vor Bezirksgericht Baden verantworten, weil sie die heute 14-jährige Anna entführt haben. So steht es in der Anklageschrift. Für den Vater fordert Staatsanwalt Christoph Decker eine zweijährige Freiheitsstrafe, für die Grossmutter 20 Monate – beide Male bedingt.

Anna sieht sich nicht als Entführungsopfer. Sie findet den Prozess unnötig, weil die Geschichte so weiter schwelt, diese dornenvolle Geschichte, in deren Mittelpunkt sie steht. In der sie das Bundesgericht zurück zu ihrer Mutter nach Mexiko schickte. In der ihr Wille jahrelang nichts galt. Der konstant geäusserte Wille, bei ihrem Vater in der Schweiz anstatt dessen Ex-Frau zu leben. Jetzt droht ihren wichtigsten Bezugspersonen eine Verurteilung. Wir zeichnen Annas Drama in zehn Etappen nach.

1. Leben mit Angst in Mexiko

Anna, geboren am 20. Oktober 2005 in Acapulco, wuchs bis im Alter von neun Jahren in Mexiko auf. Zuvor verbrachte sie mit ihren Eltern lediglich ein Jahr als Kleinkind in der Schweiz. Unternehmer Beni Hess führte zunächst eine Tauchschule, später begleitete er Wissenschafter und Filmcrews aufs Meer. Acapulco, im Bann von rivalisierenden Drogenkartellen, gilt als eine der gefährlichsten Städte der Welt. Als sich die Lage zuspitzte, zog die Familie 2008 nach La Paz.

Auch dort gehörten Schiessereien zum Alltag. Anna lief wegen Entführungsgefahr nur in Begleitung ihrer Eltern zur Schule. Hess erhielt Schutzgeldforderungen, nahm ein erhöhtes Sicherheitsrisiko wahr. Im Juni 2014 hing eine blutige Drohung an seiner Haustür: ein geköpftes Huhn.

2. Sorgenfrei in der Schweiz

Beni Hess trennte sich 2013 von seiner mexikanischen Ehefrau. Sie teilten sich das Sorgerecht. Die Mutter, Englischlehrerin und Sozialwissenschafterin, bekam die Obhut, Hess ein ausgedehntes Besuchsrecht. In der Realität verbrachte Anna indes mehr Zeit bei ihrem Vater. Das 2017 geschiedene Paar hegte schon immer den Plan, Anna den Schulabschluss in der Schweiz zu ermöglichen, denn das mexikanische Bildungssystem geniesst keinen guten Ruf. Im Juni 2014, bloss drei Tage nach dem Vorfall mit dem geköpften Huhn, flog Hess mit Anna in die Schweiz. Er vereinbarte mit der Mutter, sie nach einem dreimonatigen Probelauf für das Leben im Kanton Aargau zurück nach Mexiko zu bringen.

Anna fühlte sich wohl und frei in der neuen Umgebung, genoss es, den Schulweg angstfrei mit Freunden zu absolvieren – und bangte um ihre Mutter wegen der grassierenden Kriminalität in Mexiko. Mehrfach versuchte Beni Hess die Mutter zu überzeugen, Anna schon jetzt den dauerhaften Schulbesuch in der Schweiz zu ermöglichen. Doch sie lehnte ab – und wollte auch nicht in die Schweiz reisen, um zu sehen, wie es ihrer Tochter geht. Am 24. August schliesslich teilte Hess seiner Ex-Partnerin mit, er habe Anna für das ganze Schuljahr angemeldet.