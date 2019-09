Wer regelmässig in der Stadt unterwegs ist, kennt solche Szenen: Manche Velofahrer foutieren sich um Rotlichter, flitzen haarscharf an Fussgängern vorbei, weichen aufs Trottoir aus oder pedalen durch Einbahnstrassen. Nichts Neues unter der Sonne.

SVP-Nationalrat Gregor Rutz, oft als Fussgänger und Autofahrer in der Stadt Zürich unterwegs, hat in den letzten Jahren aber einen veritablen Sittenzerfall festgestellt. Will heissen: eine Zunahme an Velorowdys. «Abends auf dem Heimweg, wenn es schon dunkel ist, sehe ich regelmässig Velofahrer, die ohne Licht unterwegs sind. Das ist lebensgefährlich», sagt er. Und als Fussgänger werde man auf Trottoirs regelmässig fast über den Haufen gefahren.

Gefährt abgeben und Fahreignungsprüfung

In einer soeben eingereichten Motion fordert Rutz, die Verkehrsregeln bei Velofahrern besser durchzusetzen, als Ergänzung zum Programm «Via sicura». Neun Parteikollegen und -kolleginnen haben den Vorstoss mitunterzeichnet. Rutz schlägt vor, dass notorische Sünder als Ultima Ratio das Gefährt abgeben, dass sie eine Fahreignungsprüfung absolvieren müssen oder mit einem Velofahrverbot bestraft werden. Auch sollen die Bussen bei gleichen Regelbrüchen gleich hoch ausfallen wie bei Autofahrern. Zum Vergleich: Das Missachten eines Rotlichts kostet einen Velofahrer 60, einen Autofahrer 250 Franken.

Rutz möchte die Velos sodann mit einer Nummer ausstatten, damit man die fehlbaren Fahrer identifizieren kann. Er sagt: