Fachkräftemangel Erstmals seit Jahren mehr offene Stellen als Arbeitslose: Der Schweizer Arbeitsmarkt ist komplett ausgetrocknet Die Arbeitslosenquote sinkt, der Fachkräftemangel verschärft sich. Und erstmals seit Jahrzehnten verzeichnet der Bund mehr offene Stellen als arbeitslose Personen. Die Entwicklung stellt Unternehmen vor grosse Herausforderungen. Denn: Die Aufträge sind da, aber das Personal fehlt.

Wie im gesamten verarbeitenden Gewerbe fehlen auch in der Uhrenbranche viele Fachkräfte. Bild: Keystone

Es ist unter dem Gesichtspunkt der kriselnden Weltwirtschaft gleich doppelt historisch: Erstmals seit Beginn der Datenerhebung vor knapp zwanzig Jahren vermeldet der Bund mehr offene Stellen als arbeitslose Personen. Heisst: Würden alle in der Schweiz gemeldeten Arbeitslosen eine Stelle annehmen, fehlten den hiesigen Unternehmen noch immer Arbeitskräfte. Die historische Bedeutung des aktuell «sehr knappen Arbeitsmarktes» bestätigt Michael Siegenthaler von der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich: «Eine solche Situation ist in diesem Jahrhundert praktisch einmalig.»

Oliver Schärli, Leiter Arbeitsmarkt beim Seco. Bild: Seco

Das hat Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote. Sie beträgt aktuell gerade einmal 2,1 Prozent und liegt damit so tief wie seit über zwanzig Jahren nicht mehr. Aktuell sind bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren rund 98’000 Personen gemeldet. Das zeigen Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Damit sinkt die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit Jahren wieder unter die «magische Zahl von 100’000», wie Oliver Schärli, Leiter Arbeitsmarkt beim Seco, am Mittwoch vor den Medien sagte. «Der Schweizer Arbeitsmarkt präsentiert sich in hervorragender Verfassung», so Schärli.

Fast jedes zweite Restaurant hat Mühe, Personal zu finden

Gleichzeitig spitzt sich der Fachkräftemangel zu. Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) waren per Ende März dieses Jahres knapp 114'000 Stellen unbesetzt. Das sind über 60 Prozent mehr als zur selben Zeit im Vorjahr. Und auch hier überschreitet das Total der offenen Stellen zum ersten Mal die «magische Zahl von 100'000». Alles andere als hervorragend gestaltet sich deshalb die Situation für viele Arbeitgeber. Denn auf einem Rekordhoch steht auch der Indikator, den das Bundesamt für Statistik seit 2014 zu den Rekrutierungsschwierigkeiten erstellt.

Demnach bekundet im ersten Quartal des laufenden Jahres mehr als jedes dritte Unternehmen Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden. Auch dieser Wert liegt gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich höher. Besonders betroffen sind Branchen des verarbeitenden Sektors. So berichten über die Hälfte der Firmen, die Metallerzeugnisse, technische Geräte, Maschinen oder Uhren herstellen, von grossen Rekrutierungsschwierigkeiten. Im Maschinenbau sind gar über zwei Drittel der Unternehmen betroffen.

Auch der Dienstleistungssektor ist nicht vor erschwerter Personalsuche gefeit. Manche Stellenangebote lösen nicht einmal mehr eine einzige Bewerbung aus. Gemäss Indikator des Bundes gaben in der Gastronomie im ersten Quartal 43 Prozent der Betriebe an, sie hätten qualifiziertes Personal nur schwer oder gar nicht gefunden. Das sind 10 Prozent mehr Betriebe als noch vor der Coronakrise. Allerdings bekundeten andere Branchen noch mehr Mühe. In der Informatik waren es 47 Prozent der Betriebe, im Gesundheits- und Sozialwesen fast 50 Prozent.

Babyboomer gehen in Pension

Die Ursachen für den Personalmangel sind vielschichtig. Experten nennen vordergründig demografische Gegebenheiten als Treiber der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt. Die geburtenstarke Babyboomer-Generation tritt nach und nach in den Ruhestand. Der Nachwuchs fehlt. «Wegen der so entstehenden Lücke, wird sich der Wettbewerb um die begehrten Arbeitskräfte intensivieren», warnte der Arbeitgeberverband bereits vor drei Jahren.

Gleichzeitig kamen aufgrund der Coronapandemie weniger ausländische Staatsangehörige in die Schweiz, um hier zu arbeiten. Die rückläufige Einwanderung spüren die Arbeitgeber. Vor allem jene, die für gewöhnlich viele Ausländerinnen und Ausländer beschäftigen. Die Pandemie hat laut Michael Siegenthaler von der KOF zudem dazu geführt, dass viele Leute in den vergangenen beiden Jahren ihren Job nicht gewechselt haben und deshalb nun «Nachholbedarf» bestehe.

Auftragslage wäre gut, aber Personal fehlt

Simon Wey vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Bild: zVg

Der «ausgetrocknete Arbeitsmarkt» macht den Unternehmen zu schaffen, wie Simon Wey, Chefökonom beim Schweizerischen Arbeitgeberverband auf Anfrage mitteilt: «Firmen müssen einen aussergewöhnlich hohen Rekrutierungsaufwand in Kauf nehmen.» In Anbetracht der Tatsache, dass die Auftragslage bei vielen Unternehmen nach wie vor gut sei, «stellt das fehlende Personal ein Hemmnis bei der Erbringung von Dienstleistungen respektive bei der Produktion dar», so Wey weiter.

Doch es gibt Hoffnung: Arbeitsmarktexperte Siegenthaler geht davon aus, dass sich die Situation wohl spätestens bis Ende des Jahres entspannen wird: «Aufgrund der hohen Inflation und einer schwächeren Weltwirtschaft wird sich auch die Knappheit am Arbeitsmarkt normalisieren.» Die Nachfrage nach Arbeitskräften dürfte also in einigen Monaten wieder sinken.