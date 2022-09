Dieser Tiktoker liebt die Gefahr. Silja Hänggi

Extremsportler Irrer Stunt in Interlaken: Hier fährt ein Tiktoker über eine Eisenbahnbrücke

Er balanciert in schwindelerregender Höhe über die Stahlträger der Eisenbahnbrücke zwischen Interlaken Ost und West: Der französische Extremsportler Antoni Villoni ist derzeit in der Schweiz, um neue Stunts auszuprobieren. Dabei liess er es sich auch nicht nehmen, mit seinem Bike über diese Brücke zu fahren. (has)