Exklusiv Neobundesrat Albert Rösti startet steil: Energiegipfel am WEF – auch umstrittener Katar-Minister reist nach Davos Erstmals seit drei Jahren steht wieder ein Winter-WEF vor der Tür. Der Schweizer Bundesrat reist fast vollständig nach Davos, nur ein Mitglied der Landesregierung hat sich bislang nicht angemeldet. Von den Staatschefs werden die Scheichs aus den Erdölstaaten besonders gefragt sein.

Energieminister Albert Rösti (links) hofft auf ein Treffen mit Deutschlands Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Keystone

Bundesratssprecher André Simonazzi gibt sich zugeknöpft: «Die Angaben zur Präsenz des Bundesrates werden erst kurz vor dem WEF angekündigt», sagt er, auch bilaterale Treffen würden nur kurzfristig kommuniziert. Denn die Planung könne sich laufend ändern.

Fakt ist: Mit Ausnahme der neu gewählten Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) haben sich sämtliche Mitglieder der Landesregierung ans Wirtschaftsforum in Davos angemeldet, dazu auch Bundeskanzler Walter Thurnherr. Das geht aus Unterlagen hervor, die CH Media vorliegen.

Einen steilen Start legt Neobundesrat Albert Rösti (SVP) hin. Im Umwelt- und Energiedepartement (Uvek), wo am Freitag Simonetta Sommaruga (SP) die Schlüssel an Rösti übergibt, bereitet man sich auf mögliche Treffen mit ausländischen Ministern vor.

Die Bewältigung der Energiekrise ist vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ein Topthema am Weltwirtschaftsforum. Gemäss Unterlagen wird auch Deutschlands Klima- und Wirtschaftsminister, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), nach Davos reisen. Ziel des Bundesrats ist es, ihn zu treffen, idealerweise zu zweit: Rösti und sein SVP-Kollege Guy Parmelin (Wirtschaftsminister) sollen sich mit Habeck austauschen.

WM-Promotor aus Katar weilt in Davos

Pikant: Auch der Nahe Osten ist durch die erste Garde in Davos vertreten. Aus Katar reisen gleich drei Regierungsmitglieder an, darunter Aussenminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Er bezeichnete kürzlich die westliche Kritik an Katar als WM-Austragungsort als «arrogant und rassistisch». Katar ist bei den europäischen Regierungen gefragt als Lieferant von Öl und Flüssiggas; Robert Habeck flog in den Golfstaat, um Deals abzuschliessen, nachdem Russland als Lieferant ausgefallen war.

Katars Aussenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (rechts) kommt nach Davos, hier auf dem Bild zusammen mit dem damaligen US-Aussenminister John Kerry (2016). Gregorio Borgia/Pool/EPA

Nun hat der Grüne die Gelegenheit, ohne zusätzlichen CO 2 -Ausstoss in Davos alle wichtigen Akteure zu treffen. Hochkarätige Delegationen stellen nebst Katar auch andere erdölreiche Staaten. Kuwait entsendet unter anderem Premierminister Ahmed Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, Saudi-Arabien den Industrie- und Ressourcenminister Bandar Alkhorayef sowie Aussenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud.

Alain Berset eröffnet, Karin Keller-Sutter gibt ihre Premiere

Viel erhofft man sich auch im Eidgenössischen Finanzdepartement von Davos. Karin Keller-Sutter (FDP), die von WEF-Stammgast Ueli Maurer (SVP) das Departement übernimmt, plant mehrere Treffen mit ausländischen Finanzministern. Für besonders erstrebenswert hält man offenbar einen Austausch mit dem einflussreichen französischen Finanz-, Wirtschafts- und Digitalminister Bruno Le Maire. Gemäss einem Insider klappen Treffen in der Champions League der internationalen Politik aber oft nur sehr kurzfristig.

Das gilt erst recht, wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Davos kommen sollte. Er wäre ein idealer Gesprächspartner für Alain Berset (SP), der das WEF als Bundespräsident traditionsgemäss eröffnet. Für Berset, der sich gern auf der internationalen Bühne bewegt, könnte das wohl nur noch durch ein Zusammenkommen mit Joe Biden getoppt werden. 2018 gelang ihm dies mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Ob ein Besuch von Joe Biden, der als Senator mehrfach in Davos war, realistisch ist, geht aus den Unterlagen nicht hervor.