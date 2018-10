Jean-Philippe Gaudin, Chef des Schweizer Nachrichtendienstes, äusserte sich in der Sicherheitskommission (SIK) des Nationalrats zur Russen-Spionage. «Er informierte uns namentlich über zwei Fälle», sagt SIK-Präsident Werner Salzmann (SVP, BE) auf Anfrage: «Die russischen Spionageangriffe gegen die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada und gegen das Labor Spiez. In die Details kann ich nicht gehen, diese sind vertraulich. Aber in beiden Fällen ging es den Russen unter anderem darum, diese Institutionen zu diskreditieren und ihren Ruf zu beschädigen. Auf diese Weise sollten die Untersuchungsresultate der Institute bezüglich russisches Staatsdoping und den Fall Skripal unglaubwürdig gemacht werden.»

Der Auftritt Gaudins, seit bald 100 Tagen im Amt, überzeugte den SIK-Präsidenten Salzmann: «Ich bin in zweifacher Hinsicht beruhigt: Das neue Nachrichtendienstgesetz mit den zusätzlichen Möglichkeiten für die Dienste ist wichtig, es erfüllt seinen Zweck. Der NDB kann derartigen Angriffen heute viel besser begegnen. Und wir konnten uns überzeugen, dass der NDB unter Gaudin sein Augenmerk darauf richtet, die Souveränität der Schweiz gegen Angriffe zu verteidigen.» Nicht äussern will sich Salzmann zur Frage, ob der Bundesrat die Bundesanwaltschaft ermächtigen soll, gegen russische Spione zu ermitteln. «Dazu braucht es mehr Informationen, als wir von der SIK sie haben. Es müssen sehr unterschiedliche Kriterien in Betracht gezogen werden. Ich traue es dem Justizdepartement und dem Aussendepartement zu, die richtigen Entscheide zu fällen.» (HAY)