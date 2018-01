Der Krisenstab entschloss sich darauf, die gefährdeten Häuser zu evakuieren. 20 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden teilweise privat oder in einer Zivilschutzunterkunft untergebracht. Die Kantonsstrasse musste gesperrt werden.

Sobald es die Verhältnisse erlauben, plant der Krisenstab einen Flug über das gefährdete Gebiet. Danach werde die Situation neu beurteilt, heisst es weiter.

Der Krisenstab der Gemeinde Visp entschied am Dienstagmorgen nach einer Rekognoszierung des gefährdeten Gebietes durch geologische Experten, die Primarschule in Eyholz am Nachmittag zu schliessen. Diese Massnahme sei getroffen worden, weil einzelne Strassen durch herabfliessendes Wasser gefährdet sein könnten.