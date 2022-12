Europapolitik Der Bundesrat will es in Brüssel mit einer «Schweizer Agenda» versuchen Nach monatelangen Diskussionen legt der Bundesrat einen Plan vor, wie er die bilateralen Beziehungen zur EU reparieren will. Er setzt auf ein umfassendes Paket mit mehreren bestehenden und neuen Verträgen. Innerhalb der Regierung gehen die Meinungen über die Strategie allerdings auseinander.

Bundespräsident Ignazio Cassis am Freitag vor den Medien: Der Bundesrat will eine Verstetigung der Kohäsionszahlungen prüfen. Bild: Keystone

Das Rahmenabkommen ist tot, es lebe die «Schweizer Agenda»! Der Bundesrat hat am Freitag seine neue europapolitische Strategie vorgestellt, neun Monate nach der Beerdigung des Rahmenabkommens. Inhaltlich waren die Konturen seit Tagen bekannt: Der Bundesrat strebt ein Paket an, das sowohl die Erneuerung der bestehenden bilateralen Verträge als auch neue Abkommen enthält. Etwa ein Stromabkommen sowie einen Vertrag über Lebensmittelsicherheit. Hinzu kommen Assoziierungsabkommen in den Bereichen Forschung, Gesundheit und Bildung.

Der Bundesrat stellt der EU weiter in Aussicht, eine Verstetigung der Kohäsionszahlungen zu prüfen. Das sei ein Angebot, das der Bund «erstmals offiziell» so mache, betonte Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis vor den Medien.

Zum Grundsatzentscheid gehört darüber hinaus, dass der Bundesrat - anders als im gescheiterten Rahmenabkommen - keine einheitliche Regelung der institutionellen Fragen über alle Abkommen hinweg anstrebt: «Sie sollen in einem vertikalen, das heisst sektoriellen Ansatz in den einzelnen Binnenmarktabkommen verankert werden», erklärte Cassis. Vereinfacht gesagt: Die Übernahme von neuem EU-Recht wird, wo dies die Schweiz betrifft, in jedem bilateralen Abkommen separat geregelt. Das gleiche gilt für die Streitbeilegung, wobei nicht mehr bloss eine Lösung mit dem Europäischen Gerichtshof in Frage komme, so Cassis. Damit soll wohl die Diskussion über die «fremden Richter» entschärft werden.

Die alten Stolpersteine liegen immer noch im Weg

Schliesslich strebt der Bundesrat Ausnahmen und Schutzklauseln an, wobei der Bundespräsident nicht sagte, für welche Bereiche. Das ist freilich kein Geheimnis: Die EU pocht nach wie vor auf Lockerungen beim Schweizer Lohnschutz. Sie drängt auf die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie, was Personen aus der EU den Zugang zu den Schweizer Sozialwerken erleichtern könnte. Und sie fordert Anpassungen bei den staatlichen Beihilfen, was auf eine Liberalisierung bei staatlichen oder staatsnahen Betrieben hinausliefe. Kurz: Die drei Stolpersteine, die das Rahmenabkommen zu Fall brachten, stehen nach wie vor im Weg.

Ohnehin zeigte sich, dass trotz der gleich von drei Mitgliedern der Landesregierung verbreiteten Aufbruchsstimmung - neben Cassis traten Justizministerin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Parmelin auf - die Probleme die alten sind. Das wurde deutlich im «Bericht über die Regelungsunterschiede zwischen dem Schweizerischen Recht und dem recht der Europäischen Union», der zeitgleich veröffentlicht wurde. Darin finden sich altbekannte Beispiele von Differenzen zwischen Bern und Brüssel. Etwa, dass die Schweiz bei den Niederlassungsbewilligungen nicht alle EU-Bürger gleich behandelt: Bürgerinnen und Bürger der 13 neuen EU-Staaten müssen zehn Jahre warten, jene aus den alten EU-Staaten nur fünf. Das stört Brüssel schon seit Jahren.

Keller-Sutter strebt zuerst eine Einigung im Inland an

Trotzdem steht dieser Bericht für die eigentliche Neuerung der Strategie des Bundesrats: Er soll als Grundlage für innenpolitische Diskussionen mit Gewerkschaften, Wirtschaft und Kantonen dienen. Und zwar mit dem Ziel, jene Bereiche zu identifizieren, in denen die Schweiz der EU von sich aus entgegenkommen könne. Dies selbstredend nicht, ohne eine Gegenleistung zu erhalten, wie Keller-Sutter betonte, die diesen Teil der Strategie verantwortet. Ihr Anliegen: Anders als beim Rahmenvertrag soll diesmal «die Akzeptanz der Handlungsoptionen des Bundesrats am Anfang des Prozesses geklärt werden und nicht erst am Schluss».

Wiewohl die Resultate dieser innenpolitischen Abklärungen noch länger auf sich warten lassen dürften, wird Cassis' Aussendepartement schon bald mit Sondierungen in Brüssel beginnen, parallel zu den Gesprächen im Inland. Es gebe genug Themen, über die man jetzt schon sprechen könne, befand der Bundespräsident.

Sommaruga und Amherd wollen schneller vorwärtsmachen

Wie Gespräche mit mehreren involvierten Personen zeigen, war dieses parallele Vorgehen im Bundesrat allerdings umstritten - quer über die Parteigrenzen hinweg: Die freisinnige Keller-Sutter und SP-Bundesrat Alain Berset drängten darauf, zunächst nur die innenpolitische Achse voranzutreiben, bis man wisse, was man von Brüssel wolle. Dem sollen sich Simonetta Sommaruga (SP) und Viola Amherd (Mitte) entgegengestellt haben: Die heiklen Punkte seien bekannt, von Gesprächen mit Kantonen und Sozialpartnern sei nichts Neues zu erwarten; besser wäre es, der Bundesrat würde nun innenpolitisch konkrete Vorschläge zur Diskussion stellen. Offensichtlich einigte man sich auf einen Kompromiss und fährt nun zweigleisig. Oder wie es Cassis sagte: «Wir haben uns bewusst für eine Schweizer Agenda entschieden, um damit nach Brüssel zu gehen.»

Offen bleibt, wie Brüssel auf die Schweizer Vorschläge reagiert. In Bern hegen manche anscheinend Zweifel an einem Erfolg. So soll Keller-Sutter angeregt haben, sich auch auf den schlimmsten Fall – das Ende der Bilateralen – vorzubereiten und die Vor- und Nachteile eines Freihandelsabkommens zu prüfen. Soweit kam es aber nicht: Der Bundesrat sei sich einig, dass die Bilateralen die beste Option seien für die Schweiz, heisst es.