Europapolitik Bern dreht den Spiess um: So antwortet Chefunterhändlerin Leu auf den Brief voller Fragen aus Brüssel Anfang Mai forderte die EU im Hinblick auf neue Verhandlungen schriftlich Antworten auf zehn Fragen zum künftigen Verhältnis Schweiz–EU. Nun hat Livia Leu zurückgeschrieben. Sie zeigt sich unbeugsam: Vor Verhandlungen werde nicht verhandelt.

Livia Leu hat der EU-Kommission geantwortet. Laurent Gillieron / epa

Dass zwischen Bern und Brüssel Briefe hin- und hergeschickt werden, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Einigermassen ungewohnt ist jedoch, dass der Schweiz dabei Hausaufgaben gegeben werden. So geschehen Anfang Mai: In einem an Staatssekretärin Livia Leu adressierten Schreiben hat der Kabinettschef des für die Schweiz zuständigen EU-Kommissars Maros Sefcovic um die Beantwortung eines detaillierten Fragekatalogs zum künftigen Verhältnis Schweiz–EU gebeten.

So möchte Brüssel etwa wissen, wie der Bund die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sieht oder welche Ausnahmen und Schutzklauseln er bei der dynamischen Rechtsübernahme anstrebt. Ohne die Beantwortung dieser Fragen mache es keinen Sinn, Verhandlungen über eine institutionelle Lösung aufzunehmen, gab man zu verstehen.

Dass der Brief rasch über die Medien den Weg an die Öffentlichkeit fand, kam in Bern nicht gut an. «Was ist der Zweck einer solchen Übung?», fragte Leu in einem Interview. Die Antwort ist klar: Im Aussendepartement verstand man es als Versuch, öffentlich Druck auf die Schweiz aufzusetzen.

Bern sieht die EU in der Rolle der Bittstellerin

Der Brief von Livia Leu an ihren Gesprächspartner Juraj Nociar. chm

Jetzt hat Bern zurückgeschrieben. Der Brief von Staatssekretärin und Chefunterhändlerin Livia Leu datiert vom 30. Mai. Er ist nüchtern abgefasst, ihren Gesprächspartner bei der EU, Juraj Nociar, spricht Leu auf Englisch als «dear colleague» an. Kurz dankt sie für den Brief vom 6. Mai, der ihr die Möglichkeit gebe, «einige wichtige Dinge zu klären». Womit sie signalisiert: Leu beabsichtigt nicht, die gestellten Fragen der Reihe nach zu beantworten. Sie will eigene Schwerpunkte setzen.

Da sind zunächst einige grundsätzliche Vorbemerkungen. Die Wichtigste: Die bestehenden bilateralen Verträge beruhten auf gegenseitigem Interesse und hätten «insgesamt sehr gut funktioniert». Nun sei es die EU, «die unsere wichtigsten Abkommen substanziell» ändern wolle. Weiter sei es die EU gewesen, die im November 2018 die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen «de facto» als abgeschlossen erklärt habe, während für die Schweiz wichtige Differenzen ungelöst blieben. Die späteren Nachverhandlungen hätten diese Lücken nicht überwinden können. «Deshalb stellt das ausgehandelte Rahmenabkommen für den Bundesrat keinen Referenzpunkt dar.» Während Brüssel stets die Schweiz als Bittstellerin darstellt, die am Binnenmarkt teilnehmen möchte, versucht Leu den Spiess umzudrehen: Die EU will etwas von Bern.

Gleichwohl sei die Schweiz bereit, auf die geforderten Verhandlungen einzugehen, fährt Leu fort, wobei zu beachten sei, «dass die Schweiz kein EU-Mitgliedstaat mit vollen Rechten ist». Der Bundesrat habe im Februar konkrete Vorschläge gemacht. Nun gehe es darum, herauszufinden, ob eine gemeinsame Grundlage für Verhandlungen bestehe. Aber: «Es ist nicht Gegenstand der Explorationsphase, unsere gegenseitigen Positionen detailliert festzulegen, schon gar nicht, das Ergebnis der aktuellen Verhandlungen in irgendeiner Weise vorwegzunehmen.»

Bern fordert einen Preis für die dynamische Rechtsübernahme

Im zweiten Teil ihres Briefs wiederholt Leu sodann die Elemente des Schweizer Vorschlags. Während die EU ihre Fragen im Mai mit Zahlen nummeriert hat, gliedert Leu ihre verschiedenen Punkte alphabetisch; offenbar besteht das Bedürfnis, sich zu unterscheiden. Die Staatssekretärin streicht hervor, dass das Zugeständnis der Schweiz, neues EU-Recht im Bereich der Bilateralen dynamisch zu übernehmen, ein wichtiger Schritt sei, «der einem Paradigmenwechsel in der Funktionsweise unserer Marktzugangsabkommen gleichkommt». Dieses Zugeständnis müsse freilich mit angemessenen Ausnahmen und Schutzklauseln abgefedert werden. Zu berücksichtigen sei auch das politische System der Schweiz, inklusive Referendum.

Weiter fordert Leu die Mitsprache im Gesetzgebungsprozess der EU, soweit dieser in den Bereich der bestehenden oder künftigen bilateralen Verträge fällt, sogenanntes «Decision Shaping». Es fehlt auch nicht der Hinweis auf die besonders heiklen Bereiche Lohnschutz, Zuwanderung in die Sozialversicherungen sowie einzelne Verfassungsbestimmungen, womit die Ausschaffung krimineller Ausländer gemeint sein dürfte. Und auch die Frage der staatlichen Beihilfen wird angesprochen, die eine Berücksichtigung der föderalen Strukturen der Schweiz erfordere. Kurz: Jene Punkte, für die im Rahmenabkommen keine Lösung gefunden wurde, sind weiterhin auf dem Tisch.

Modernisierung des Freihandelsabkommens ist ausgeschlossen

Doch mag Leu auch hier nicht vorgreifen: «Der Umfang der erforderlichen Ausnahmen und Schutzklauseln soll nicht in diesem Stadium festgelegt werden, sondern muss Teil der Verhandlungen sein.» Nur so viel: Ausnahmen seien nötig für die Akzeptanz der dynamischen Rechtsübernahme. Zugleich wiederholt sie das Angebot neuer und verstetigter Kohäsionszahlungen sowie den Wunsch, auch die Forschungszusammenarbeit rechtlich abzusichern. Leu erteilt der Forderung der EU, das Freihandelsabkommen von 1972 zu modernisieren, eine unmissverständliche Absage: Dies sei nicht Teil des zu verhandelnden Pakets. «Das würde die Verhandlungen überladen, sowohl zeitlich als auch bezüglich der Akzeptanz im Inland.»

Schliesslich bietet sie Nociar an, schon in diesen Tagen für weitere Gespräche nach Brüssel zu reisen. Sie sei zuversichtlich, eine gemeinsame Basis für eine ausgewogene Lösung zu finden: «Yours faithfully, Livia Leu».

Brüssel findet einige Antworten, aber nicht alle

Das Fazit von Berns Antwortschreiben: Brüssel dürfte einige seiner Fragen beantwortet sehen. So sagt Livia Leu zum Beispiel klipp und klar, dass die Schweiz bereit sei, eine rechtliche Verpflichtung für die Zahlung von weiteren Kohäsionsbeiträgen einzugehen. Auch sagt sie, dass die institutionellen Arrangements «im Prinzip» bei sämtlichen Abkommen dieselben sein könnten. Die Schweiz anerkenne zudem, dass die EU die Einheit des Binnenmarkts sicherstellen müsse und nur der Europäische Gerichtshof europäisches Recht auslegen könne.

Allerdings bleibt Leu insofern vage, dass die konkrete Rolle des EuGH im Verhältnis zur Schweiz erst in den künftigen Verhandlungen geklärt werden könne. Gar nichts sagt Leu zur Frage, ob die Schweiz bereit sei, die Abkommen weiterhin über eine Guillotine-Klausel miteinander zu verknüpfen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Schreiben: Jetzt ist die Zeit der Sondierungen, verhandelt wird später.

Ob Brüssel nun zufrieden ist? «Wir können bestätigen, dass wir eine Antwort auf unseren Brief erhalten haben», teilt ein EU-Sprecher mit. Man werde den Brief nun analysieren und schauen, ob die offenen Fragen genügend beantwortet sind oder ob zusätzlicher Klärungsbedarf bestehe. Wahrscheinlich ist, dass EU-Kommissar Maros Sefcovic früher oder später mit den Antworten aus Bern auch bei den EU-Mitgliedsstaaten vorstellig wird, um sie um ihre Einschätzung zu fragen.