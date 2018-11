Ein halbes Jahrzehnt lang hat sich der Bundesrat vor einer Entscheidung zum Rahmenabkommen mit der EU gedrückt. Er entwarf und verwarf verschiedenste Konzepte, verteilte Kompetenzen neu, setzte Diplomaten ein und ab, ohne je einen konkreten Beschluss zu fassen. Bald ist es damit vorbei. Voraussichtlich am Freitag muss die Landesregierung entscheiden, ob sie der EU entgegenkommen und den umstrittenen Vertrag in den politischen Prozess einspeisen will.

Das Abkommen steht von links und rechts unter Beschuss: Die SVP wittert einen Verlust an Souveränität, wenn die Schweiz künftig EU-Recht dynamisch übernimmt. Die SP und die Gewerkschaften sind verärgert, weil die EU beim Arbeitnehmerschutz Anpassungen verlangt.

In der Landesregierung führt dies zur bemerkenswerten Konstellation, dass die beiden SP-Vertreter Simonetta Sommaruga und Bundespräsident Alain Berset den Vertrag in einer unheiligen Allianz mit den SVP-Bundesräten Ueli Maurer und Guy Parmelin zu Fall bringen könnten.

Eingeklemmt dazwischen ist FDP-Aussenminister Ignazio Cassis. Er hatte bei seinem Amtsantritt vollmundig einen «Reset» in der Europapolitik versprochen, befindet sich aber bereits ein Jahr spä- ter in einer ausweglosen Situation: Er braucht mindestens einen der beiden SP-Magistraten, wenn er am Freitag eine Mehrheit will für das Rahmenabkommen. Berset und Sommaruga stehen aber unter dem Druck der Gewerkschaften, die beim Arbeitnehmerschutz kein Komma nachgeben wollen. Die SP-Bundesräte halten es laut gut informierten Kreisen auch persönlich für unrealistisch, dass ein umfassender Vertrag mit der EU derzeit im Parlament und an der Urne Chancen hat. Sie dürften Cassis mit seinem Wunsch nach einer schnellen Lösung auflaufen lassen.