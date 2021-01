EU-Rahmenabkommen: Gewerkschaften fordern Abbruch der Verhandlungen

Der Bundesrat solle sich aus den Verhandlungen mit der Europäischen Union über den Rahmenvertrag zurückziehen. Das forderte FDP-Ständerat Thierry Burkart am Mittwoch in einem Gastbeitrag, den die Zeitungen von CH Media publizierten. Nun schliesst sich der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard, Burkarts Forderung an.

Burkart begründet seine Haltung damit, dass der Vertrag in der Schweiz nicht mehrheitsfähig sei, solange in Streitfällen «letztlich der Europäische Gerichtshof entscheidet.» Das beschneide die Souveränität der Schweiz erheblich.

Der Aargauer Ständerat kritisiert auch die Ausweitung der Guillotine-Klausel. Das Rahmenabkommen entspreche keiner Weiterentwicklung des bilateralen Wegs, sondern einem neuen Weg. Es sei eine Frage der Redlichkeit, die Verhandlungen mit der EU abzubrechen. Die Schweiz könnte Brüssel danach zum Beispiel eine Ausweitung des Freihandelsvertrags vorschlagen. Dabei sei die Souveränitätsfrage zu berücksichtigen.

Maillard verweist auf Grossbritanniens Brexit-Vertrag

Die Gewerkschaften hatten sich bisher kritisch zum Rahmenvertrag geäussert, weil sie den Lohnschutz bedroht sehen. Der Präsident des Gewerkschaftsbundes, Pierre-Yves Maillard, gibt jetzt zu verstehen, dass er ebenfalls findet: Am besten wäre es, wenn der Bundesrat die Verhandlungen abbräche.

Maillard sagt: «Wir wollen einen autonomen Lohnschutz und den Service public erhalten. Das Abkommen gefährdet diese Anliegen. Daher haben wir immer gesagt, es hätte vor dem Volk kaum Chancen. Wir sagen, dass es klarer und ehrlicher wäre, einen kompletten Neubeginn der Verhandlungen anzustreben.»

Der Gewerkschafter betont, dass die Souveränitätsfrage im Abkommen «sehr schwierig» sei. Er will verhindern, dass die «serbelnde SVP» im Abstimmungskampf über den Vertrag erstarke; das könne nicht im Interesse der Befürworter einer guten und geregelten Beziehung mit der EU sein. Grossbritannien habe mit der EU einen Brexit-Vertrag vereinbart, in dem der Europäische Gerichtshof keine Rolle spiele. Das zeige, dass «andere Logiken möglich sind.»