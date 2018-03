Weiter Öl ins Feuer gegossen hatte Anfang Woche SDA-Verwaltungsrat Matthias Hagemann. In einem Interview mit Tele Basel behauptete er unter anderem, CEO Markus Schwab habe es geschafft, die Redaktion in den vergangenen Jahren vor Abbaumassnahmen zu bewahren. Ein Blick in die Geschäftsberichte beweist das Gegenteil: Von 2003 bis 2016 wurde der Personalbestand um 23,45 Prozent gekürzt.

Auch sonst nahm es Hagemann mit der Wahrheit nicht allzu genau: Der frühere Verleger der «Basler Zeitung» sprach von «zwölf Frühpensionierungen», obwohl diese 12 Männer über 61 Jahre und Frauen über 60 Jahre nicht pensioniert, sondern entlassen werden.

SP, Grüne und BDP werden aktiv

Auch in der Frühlingssession der eidgenössischen Räte wird die SDA zum Thema. Gleich drei Parteien reichten diese Woche Motionen ein, mit denen sie den Bund zur «Stärkung der SDA als zentralen Pfeiler der Schweizer Medienlandschaft» aufrufen. Die SP fordert, dass im neuen Mediengesetz die rechtlichen Grundlagen für eine finanzielle Bundesunterstützung geschaffen werden und eine Bundesbeteiligung an einer allenfalls zu schaffenden neuen, nichtgewinnorientierten Nachrichtenagentur geprüft wird.

Die BDP möchte die Landesregierung beauftragen, Fördermassnahmen einzuleiten, damit der Agenturjournalismus «gesamthaft mindestens in demselben Umfang und mit derselben Qualität und nationalen Kohäsionswirkung erhalten» werden kann. Und die Grünen fordern den Bundesrat auf, Gespräche mit den Eigentümern der SDA aufzunehmen mit dem Ziel, eine gemeinsame Zukunftsstrategie zu entwickeln.

Die Vorstösse sind politisch alles andere als chancenlos, enthalten sie doch Forderungen, die auch in bürgerlichen Kreisen salonfähig sind: Die CVP sowie zumindest die französisch- und italienischsprachigen Vertreter der FDP dürften sie unterstützen.