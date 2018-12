Nichts riskieren bei der Schwarzenbach-Initiative

Einer der härtesten Abstimmungskämpfe der Schweizer Geschichte bewegt 1970 das Land. Die Überfremdungs-Initiative des Zürcher Nationalrats James Schwarzenbach will den Anteil der ausländischen Bevölkerung – gemeint sind damals vor allem die Italiener – in jedem einzelnen Kanton auf 10 Prozent begrenzen. Über 350'000 müssten bei einer Annahme Knall auf Fall gehen.

Der Bundesrat ist dagegen, ebenso wie alle anderen Körperschaften im Land – vom Parlament über sämtliche Parteien, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Trotzdem lehnt er an der Sitzung vom 8. Februar das Gesuch eines Zürcher Kantonsrats um eine Redebewilligung für den Römer Publizisten Paolo Cinanni ab. Der Vertreter der äussersten italienischen Linken hätte am «Teach in» der FASS (Fortschrittliche Arbeiter, Schüler und Studenten) in Zürich über sein Buch «Emigration und Imperialismus» sprechen wollen. Wie die neue Linke - welche den Redner eingeladen hatte - auf die Absage reagiert, ist nicht überliefert.

Am 25. Februar bestimmt der Bundesrat definitiv, dass die Abstimmung am 7. Juni stattfinden soll. An der vorletzten Sitzung vor dem Urnengang mit ungewissem Ausgang, der Gräben durch das Land zieht, verabschiedet er eine Erklärung an das Schweizer Volk.Der Entwurf der Bundeskanzlei gibt zu reden, am Ende wird der letzte Satz geändert, wie das Protokoll verrät. Er lautet nun: «Im Bewusstsein dieser Situation und der gewichtigen menschlichen Überlegungen, die gegen die Überfremdungs-Initiative sprechen, beantragt der Bundesrat Volk und Ständen die Verwerfung dieser Initiative.» Hat dieser eine Satz mit dazu beigetragen, dass es am Ende – wenn auch nur knapp – gereicht hat? Jedenfalls lässt sich etwas mehr als die Hälfte des Volks überzeugen und schickt die Initiative mit 54 Nein-Prozent bachab. «Eine Bewährungsprobe unserer Demokratie» sei erfolgreich bestanden worden, freut sich Volkswirtschaftsdirektor Ernst Brugger.

Geburtswehen eines Kantons

Die Schaffung des 23. Standes der Eidgenossenschaft beschäftigt den Bundesrat allein im Abstimmungsjahr 1978 fast ein Dutzend Mal. Das beginnt bei Äusserlichkeiten wie der Frage der Auftritte in Radio und Fernsehen. Am 16. August legt das Kollegium fest, dass Justizminister Kurt Furgler, der gerne und gut in vielen Sprachen spricht, die meisten TV-Auftritte erhält. Fünf Bundesräte dürfen vor Kamera beziehungsweise Mikrofon, nur Militärminister Rudolf Gnägi und Bundespräsident Willi Ritschard halten sich vornehm zurück.

Dass zur Geburt eines neuen Kantons auch Schmerzen gehören, zeigt sich an der Sitzung vom 4. April. Für ein Gerichtsurteil mit Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen im Nachgang der Jura-Unruhen muss man einen Nachtragskredit von 10'000 Franken beantragen.

Dazu kommen an der gleichen Sitzung föderalistische Geburtswehen. Es geht um den Kanton Bern. Dessen Staatsarchiv hat den Zorn der Landesregierung entfacht, indem es die bundesrätliche Botschaft in einem Kommentar an die bernischen Parlamentarier kritisierte.

Furgler reagiert mit einem Brief an die bernische Regierung, dessen Anrede – «getreue, liebe Eidgenossen» – um Welten freundlicher ist als der Inhalt. Der Bundesrat weist darin «in aller Form» den Vorwurf zurück, die Botschaft bewusst tendenziös formuliert zu haben, um den Eindruck zu erwecken, der Kanton Bern könne die Jurafrage nicht selber lösen.

Offenbar sei es so, «dass eine Amtsstelle des Kantons Bern unserer Botschaft um jeden Preis Mängel nachzuweisen sich bemühte». Dieses Vorgehen befremde umso mehr, so der Bundesrat, als es sich kaum eigne, «das für eine partnerschaftliche Lösung der Jurafrage mühsam genug aufgebaute und unbedingt nötige Vertrauensverhältnis zu erhalten und zu festigen».

Die Öffentlichkeit erfährt davon nichts. «Nicht an die Presse», steht auf Furglers Antrag, der so bewilligt wird.

«Gewinn für Demokratie»

Zu Beginn der 80er-Jahre drängen die Frauen ins Bundeshaus. Seit 1970 haben sie auf eidgenössischer Ebene das Stimmrecht, im Jahr darauf werden die ersten zehn Frauen in den Nationalrat und die erste Frau in den Ständerat gewählt. Nun machen sie sich auf, die letzte Bastion zu erobern: den Bundesrat.

Der erste Anlauf scheitert allerdings an der Hinterlist der (bürgerlichen) Männer. 1983 nominiert die SP die Zürcher Nationalrätin Lilian Uchtenhagen als Nachfolgerin für den im Amt verstorbenen Bundesrat Willi Ritschard. Doch am Vorabend der Wahl schwärmen ihre Gegner unter Führung von FDP-Nationalrat Felix Auer in die Berner Restaurants aus und werben stattdessen für Otto Stich, der am 7. Dezember 1983 auch tatsächlich gewählt wird – ebenso wie der offizielle FDP-Kandidat Jean-Pascal Delamuraz. Die «Nacht der langen Messer» ist geboren.

Den Bundesrat beschäftigt das höchstens in der Pause. An der ersten Sitzung nach der Wahl notiert Vizekanzler Achille Casanova lediglich unter dem Datum: «Novi («Neue»): Stich – Delamuraz». Von der verpassten Frauenwahl kein Wort.

Ganz anders hingegen, als es dann ein knappes Jahr später endlich klappt und FDP-Kandidatin Elisabeth Kopp am 2. Oktober 1984 gleich im ersten Wahlgang gewählt wird. Bundespräsident Leon Schlumpf gibt eine längere Erklärung ab. Gemäss den Notizen des Vizekanzlers spricht er von einem «ganz bedeutenden Tag» für die Anerkennung der politischen Gleichstellung der Frau.

«Vom Standpunkt der Demokratie» sei dies «ein Gewinn», notiert Casanova, denn die Wahl sei breit abgestützt und bedeute «keine elitäre Demokratie. In diesem Sinn freuen über die Wahl von Frau Kopp», steht in dem grünen Heft wörtlich.

Wie der Bundesrat auf Kopps erzwungenen Rücktritt Anfang 1989 reagiert hat, bleibt noch eine Zeit lang offen. Die Protokolle unterliegen noch der 30-jährigen Schutzfrist.

Schützenpanzer als Option

«Noch 22 Stunden: Was soll geschehen», fragt Justizminister Kurt Furgler laut den Notizen des Vizekanzlers an der ausserordentlichen Sitzung des Bundesrats vom 7. September 1982. Vier Exilpolen haben am Vortag die polnische Botschaft in Bern besetzt, elf Geiseln genommen und der Schweiz ein Ultimatum gestellt: Falls ihre Forderungen – die Aufhebung des Kriegsrechts und die Freilassung der politischen Gefangenen in Polen – nicht innert 48 Stunden erfüllt werden, wollen sie sich samt Geiseln in die Luft sprengen.

Die Stichworte, die Vizekanzler Achille Casanova zu Papier bringt, lassen die Dramatik der Lage erahnen: «Wir können nicht annehmen», steht da etwa, oder: «bereit, ihr Leben zu riskieren». Und dass das Gebäude schlecht zugänglich sei.

Der Bundesrat habe den Einsatzbefehl zu verantworten, gibt Furgler zu bedenken, doch ein Eingreifen aus der Luft sei riskant, das Sprengen der Türe ebenso, man könne nur übers Dach einsteigen. Stichworte wie «Schützenpanzer Thun» oder «kein Bluff – überzeugen», «Pistolen und Gewehre» demonstrieren, was alles erwogen – und am Ende verworfen wird. Am nächsten Tag, einige Geiseln sind inzwischen frei, tritt der Bundesrat erneut zusammen und lässt per vertraulichen Beschluss die Telefonanschlüsse der Botschaft sperren, damit sich die Geiselnehmer nicht mit Komplizen absprechen und keine Propaganda betreiben können. Nur eine einzige, von der Bundeszensurbehörde kontrollierte Leitung bleibt frei.

Am Tag drauf beendet eine Sondereinheit der Berner Polizei die Geiselnahme ohne Blutvergiessen. Dabei kopieren Beamte der Bundespolizei illegalerweise geheime Akten. Nun zeigen Casanovas Notizen, dass sich der Bundesrat des Problems sehr wohl bewusst war: Aussenminister Pierre Aubert erkundigt sich, ob die «Verletzung des Archivs» legal gewesen sei. Die Dokumente seien von «zentralster» Bedeutung, lautet Furglers Antwort.