«Es ist eine Katastrophe»: Den Hebammen fehlen in der Coronakrise  Hygienemasken und Handschuhe

Diese Antworten stellen Andrea Weber-Käser vom Hebammenverband nicht zufrieden. Die mangelnde Ausrüstung der Hebammen sei medizinisch nicht verantwortbar: «So wie wir momentan arbeiten müssen, verbreiten wir das Virus potenziell weiter.» Aufgrund des Besuchsverbots in den Spitälern, das vielerorts auch für die Väter gilt, gingen die Mütter früher nach der Geburt nach Hause als üblich. Dort führten die Hebammen körperliche Untersuchungen bei Mutter und Kind durch, bei denen das «Social Distancing» nicht einzuhalten sei. «Im Spital werden sie von Ärzten und Pflegepersonal in kompletter Schutzausrüstung versorgt. Dann kommen die Frauen nach Hause und wir Hebammen haben überhaupt kein Material», sagt Andrea Weber: «Das sorgt natürlich für Verunsicherung.»

Einzelne Sektionen des Verbandes haben laut Weber zu überhöhten Preisen Masken für die Hebammen eingekauft und sich im Baumarkt mit Schutzanzügen ausrüsten müssen. Unterdessen steht der SHV mit einer Privatfirma in Kontakt, die Schutzmaterial direkt aus China importieren und den Hebammen zur Verfügung stellen will.

«Immer hiess es, es sei kein Material vorhanden für uns», sagt Weber-Käser. Unterdessen haben die meisten Kantone den Hebammen zwar Schutzmasken aus kantonalen Beständen versprochen – oder auch schon in kleiner Stückzahl abgegeben, abhängig von der Verfügbarkeit allerdings. In den meisten Kantonen sind dies 50 Stück Einweg-Hygienemasken aus Papier pro Hebamme. Desinfektionsmittel und Schutzanzüge, die vor allem für Besuche bei positiv auf Covid-19 getesteten Frauen unabdingbar wären, sind praktisch flächendeckend nicht verfügbar.

«Es ist eine Katastrophe»: Andrea Weber-Käser findet deutliche Worte zur aktuellen Lage ihrer Berufskolleginnen. Weber-Käser ist Geschäftsführerin des Schweizerischen Hebammenverbands (SHV) – und besorgt über den «gravierenden Mangel an medizinischer Schutzausrüstung». Was Handschuhe und Hygienemasken angehe, seien viele Hebammen schlechter ausgerüstet als Privatpersonen.

Deshalb setzen die Hebammen bereits heute vermehrt auf Beratungen via Telefon und Videoanrufe. Doch hier sei die Abrechnung über die Versicherung nicht gegeben, ebenso wie beim auf eigene Kosten besorgten Schutzmaterial, kritisiert Andrea Weber-Käser. Der Hebammenverband sei vor drei Wochen bei seinen Tarifpartnern vorstellig geworden und habe eine Übergangslösung für die Pandemielage eingereicht. «Lange haben wir überhaupt nichts gehört, dann sind wir ans BAG weiterverwiesen worden.» Ein Sprecher bestätigt, dass am Dienstag eine direkte Anfrage des SHV eingegangen sei, in der verschiedene Anträge zu den Abrechnungsmöglichkeiten unterbreitet werden. Diese werden geprüft und auch mit den Versicherern Rücksprache genommen: «Eine Beurteilung dürfte in den nächsten Tagen vorliegen.»

In Deutschland und Österreich haben die Behörden, die Vertragspartner und die Hebammen bereits unbürokratische Finanzierungslösungen gefunden, sagt Andrea Weber-Käser: «In der Schweiz stehen wir Hebammen leider täglich vor der schwierigen Entscheidung, ob wir unsere Klientinnen im Stich lassen und keine Leistung mehr erbringen sollen oder für unsere Arbeit nicht entschädigt werden. Wir hoffen wirklich auf eine baldige unbürokratische Lösung.»