«Es geht um einen egoistischen Machtpoker»: SVP-Präsident Marco Chiesa kontert die Attacke von CVP und SP

Auch Christian Levrat ist verzweifelt und hat Angst, Macht zu verlieren. Die SP hat mit den Grünen einen ernsthaften Konkurrenten ins eigene Haus bekommen. Die grüne Welle hat die Grünen modern und die SP altmodisch gemacht. Der Wähleranteil der SP sank seit 2003 von 23,3 Prozent auf 16,8 Prozent. In ihrer ganzen Geschichte stand die SP nie so schlecht da. Aber Levrat schiesst offenbar lieber auf die SVP.

Marco Chiesa: Natürlich. Es geht hier um einen egoistischen Machtpoker von Gerhard Pfister. Die CVP hat Angst, ihren letzten Bundesratssitz zu verlieren. Sie ist unter Druck. Pfister lenkt von seinen eigenen Problemen ab. Die CVP hat in den letzten 30 Jahren mehr als einen Drittel ihres Wähleranteils verloren, sie fiel zwischen 1991 und heute von 18 auf 11,4 Prozent. Und jetzt gibt die CVP mit dem C auch noch die eigenen Werte auf. Damit sind viele nicht einverstanden.

Arithmetisch betrachtet müssen drei Parteien – CVP, SP und FDP – Angst um einen Bundesratssitz haben.

Um was geht es? Wir haben in der Schweiz eine Konkordanz-Regierung. Das heisst, die drei grössten Parteien haben zwei Sitze im Bundesrat und die viertgrösste hat einen. Die SVP steht zur Konkordanz. Sie sorgt für Stabilität und sie sorgt dafür, dass die wichtigsten Meinungen im Land auch in der Regierung vertreten sind. Die Grünen werden 2023 – sofern sie den Erfolg von 2019 wiederholen können - erneut einen Bundesratssitz einfordern. Die SVP ist mit Abstand die grösste Partei. Ihr stehen zwei Sitze zu. Alle anderen haben heute ein Problem.

Speziell die CVP hat ein Problem?

Ja. Mit Bundeskanzler Walter Thurnherr hat die CVP sogar einen «zweiten» Vertreter in der Regierung. Die Fusion mit der BDP zur «Mitte» soll diese Sitze retten. Doch wofür steht die «Mitte»? Die CVP verzichtet auf ihre christlichen Wurzeln. Und sie greift die Konkordanz an, um ihre Macht zu retten. Dabei war es die CVP, die 1959 die Konkordanz als «Zauberformel» erfunden hat. Was würden wohl die politischen Vorfahren von Gerhard Pfister zu seinem Verrat sagen?