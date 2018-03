"Grundsätzlich ist ein flexibler Arbeitsmarkt vorteilhaft", heisst es beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Eine Reduktion von Arbeitspensen könne beispielsweise helfen, Entlassungen zu vermeiden, Mitarbeitende könnten besser Beruf und Familie unter einen Hut bringen und die Flexibilität der Betriebe steige.

Mehr als ein Drittel (knapp 37 Prozent) der Beschäftigten in der Schweiz arbeitet aktuell weniger als 90 Prozent und damit Teilzeit. Teilzeit ist seit jeher ein Merkmal weiblicher Arbeit. Inzwischen leisten laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) fast 59 Prozent der erwerbstätigen Frauen Teilzeitarbeit. Während also lediglich 41 Prozent der berufstätigen Frauen Vollzeit arbeiten, sind es fast 83 Prozent der Männer.

Auftragsschwankungen ausgleichen

Der Wunsch nach einem Teilzeitpensum geht in den meisten Fällen von den Beschäftigten aus. Problematisch sind hingegen einseitig von Arbeitgebern aufgezwungene Pensenreduktionen aus wirtschaftlichen Gründen. Mit diesen werden nach Angaben der Gewerkschaft Unia Auftragsschwankungen insbesondere in Branchen mit traditionell hohem Frauenanteil, etwa bei sozialen Institutionen, in Heimen oder in der Flüchtlingsbetreuung ausgeglichen.