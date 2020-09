Erste Verbote bereits beschlossen: Gemeinden sagen Steingärten den Kampf an

Man nennt sie «Steinwüsten» oder «Geröllhalden», man schimpft sie «Gärten des Grauens». Und trotzdem sind Schottergärten landauf, landab beliebt: Mühsames Jäten entfällt auf den vermeintlich pflegeleichten Flächen, es herrscht Ruhe und Ordnung – so die Hoffnung von Herr und Frau Schweizerin.

Doch jetzt droht dieser Stein gewordenen Bequemlichkeit vor der eigenen Haustüre das Aus: Politikerinnen und Politiker haben die Steinwüsten als neue Spielwiese entdeckt. Schweizweit wird Steingärten der Kampf angesagt. Ob in Grenchen (SO), St. Gallen oder Steffisburg (BE): In immer mehr Kommunen werden Verbote ausgearbeitet, geplant oder zumindest auf die politische Agenda gesetzt.

In Arbon (TG) etwa soll demnächst ein Verbot von Steingärten auch bei Einfamilienhaus-Neubauten eingeführt werden. «Derzeit könnten wir dies nur bei Gestaltungsplänen durchsetzen», bedauert Stadtrat Didi Feuerle. Besonders hervorgetan hat sich der Kanton Solothurn.