(amü/sda) Knapp 48 Stunden nach ihrer Verhaftung konnten heute morgen die ersten der 61 festgehaltenen Zürcher Klimaaktivisten die Polizeikaserne verlassen. «Sie werden mit Kaffee und Gipfeli und vielen Umarmungen begrüsst», sagt Markus Keller, Sprecher von Fossil Free Switzerland. Laut seinen Informationen sollen die restlichen Aktivisten bis am Mittag ebenfalls freikommen.

Ob einzelne Aktivisten in U-Haft versetzt werden, konnte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage nicht sagen. Sie will bis am Mittag informieren.

Basler Justiz leitet Strafverfahren gegen Klimastreiker ein

Auch in Basel sollten bis Mittwochabend alle Aktivisten wieder frei sein. Nach der Räumung einer Klimaprotest-Aktion vom Montag vor einem Basler UBS-Bürogebäude haben die Behörden 19 Personen wegen Verdachts auf Straftaten vorläufig festgenommen.