Erste Impfdosen in Schweiz eingetroffen – BAG startet Info-Kampagne

(sat) Die ersten 107'000 Impfdosen sind am Dienstag in der Schweiz eingetroffen. Um die Abläufe bei der Verteilung der Dosen als auch beim Impfen zu testen, werden laut Virginie Masserey in den nächsten Tagen bereits erste Impfungen durchgeführt. Wie die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit (BAG) vor den Medien sagte, soll die breite Impfkampagne dann im neuen Jahr starten. Das Vakzin von Pfizer/Biontech war am Samstag zugelassen worden.

Unter dem Slogan «Informieren Sie sich!» hat das BAG auch seine Impfkampagne vorgestellt, die am Donnerstag starten soll. Ziel sei es, die Menschen umfassend, transparent und verständlich über die Covid-19-Impfung und deren Verträglichkeit, Nutzen und Wirksamkeit zu informieren. Dabei will der Bund möglichst viele Fragen aus der Bevölkerung auf einer neuen Homepage beantworten. Für individuelle Auskünfte hat das BAG zudem eine Hotline (058 377 88 92) eingerichtet.

Am Dienstag hat das BAG 4275 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz und in Liechtenstein verzeichnet. Das sind etwa gleich viele wie vor Wochenfrist. Zudem wurden dem Bund in den letzten 24 Stunden 129 neue Todesfälle gemeldet und im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung mussten 171 Menschen neu in ein Spital eingeliefert werden. Laut Virginie Masserey liegt der sogenannte Reproduktionswert schweizweit bei 1,05. Damit stecken 100 Infizierte 105 Personen neu an. Nur sieben Kantone haben laut Masserey derzeit einen R-Wert von unter 1.