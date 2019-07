Am späten Sonntagnachmittag erreichte die Hitzewelle in der Schweiz ihren Höhepunkt. In Sitten wurden 37 Grad gemessen. Damit stieg die Temperatur zum ersten Mal seit 2015 wieder auf 37 Grad und mehr.

Heute Montag folgt gegen Abend eine erste Abkühlung in Form von Gewittern. Am Montagvormittag ist es zunächst meist sonnig und schwülheiss mit Temperaturen um die 30 Grad. Gegen Abend kommen immer mehr Quellwolken dazu, im Flachland werden teils heftige Gewitter erwartet, wie Meteo Schweiz berichtet.