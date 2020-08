Erhält die Sozialpolitik in der SVP mit dem «linken» Marco Chiesa mehr Bedeutung?

Rentenalter 67? Eher nein. Mehr Staatsgeld für Weiterbildung? Ja! Keine fossilen Energieträger ab 2050? Eher ja. Der Bund fördert erneuerbare Energien stärker? Eher ja. Vermögende beteiligen sich stärker an der Finanzierung des Staates? Ja. Der Staat unterstützt Kinderkrippen stärker? Eher ja. Für einen SVP-Politiker hält Marco Chiesa, der wohl künftige Präsident der grössten Partei, einige Überraschungen bereit. Den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub nicht mitgerechnet. In der Schlussabstimmung sagte er Ja, doch inzwischen hat er seine Meinung geändert: Es sei aufgrund der Coronakrise nicht der richtige Moment, ein neues Sozialwerk einzuführen. Soziales Engagement und SVP: «Kein Widerspruch» Marco Chiesa war nicht nur Leiter eines Altersheims. Mit vier Mitstreitern hat er auch drei Kinderkrippen gegründet und sie mitfinanziert. Zudem ist er Präsident der Winterhilfe Tessin. Trotzdem fühle er sich wohl in der SVP, betont er. Und fügt, fast entschuldigend, hinzu: «Das ist kein Widerspruch.» Wird Chiesa die SVP sozial-konservativ aufstellen nach dem Vorbild der Tessiner Lega? Der Tessiner politisiert am linken Rand der SVP-Nationalräte. Das zeigt das Links-rechts-Rating des Nationalrats von 2019, das Politgeograf Michael Hermann für die NZZ erstellt hat. Nur fünf Vertreter der grossen Kammer sind noch linker als Chiesa, darunter die Lega-Vertreter. Chiesa ist aber rechter als fünf der sechs SVP-Ständeräte. Sozialer und finanzpolitisch etatistischer Auch ein Vergleich seines Smartspiders - acht thematische Ratings - mit dem Spider der Fraktion offenbart: Chiesa will einen stärker ausgebauten Sozialstaat und mehr Umweltschutz, aber eine weniger liberale Wirtschaftspolitik und weniger restriktive Finanzpolitik. Auf Kurs ist er in den SVP-Kernthemen Migrationspolitik und Law and Order. Gar eine härtere Linie fährt er in der Aussen- und Gesellschaftspolitik.

Chiesa lacht, als er von den Ratings hört. «Eigenverantwortung hat erste Priorität», betont er. Diese SVP-Haltung teile er. Als Lateiner gebe er dem Staat aber eine wichtigere Rolle als Deutschschweizer. «Die SVP ist die SVP und nicht die Lega» Dass er die Lega imitieren will, verneint er. «Ich habe zwar viele Sympathien für die Lega und wir arbeiten in vielen Themen sehr gut zusammen», sagt er. «Aber die SVP ist die SVP und nicht die Lega. Wir sind eine Partei und keine Bewegung.» Anders als die Lega will Chiesa keine 13. AHV-Rente. Er will die AHV retten, weil er dort Probleme sieht. «Wir müssen eine Lösung finden für die AHV», sagt er. «Das ist heute sehr entscheidend. Mehrere hunderttausend Schweizerinnen und Schweizer sind in Kurzarbeit, Zehntausende haben ihre Arbeit bereits verloren und wir wissen nicht, wie viele noch arbeitslos werden.» Sozial- und Gesundheitsthemen werden sehr wichtig – auch für die SVP. «Die Sozialwerke und die Gesundheitskosten sind ein Problem für die Bevölkerung», sagt er. Die Gesundheitskosten seien von 52 Milliarden (2006) auf 82 Milliarden (2018) gestiegen. «Deshalb muss sich die SVP darum kümmern.»