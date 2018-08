Herr Schleicher, Ende der Primarzeit werden Genfer Schüler über 1000 Stunden mehr im Klassenzimmer verbracht haben als Luzerner. Sind Genfer klüger?

Andreas Schleicher: Nein, Genfer Kinder sind nicht klüger als Luzerner. Das hängt nicht von der Lektionenzahl ab. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sitzen die Kinder mehr als 60 Stunden pro Woche im Unterricht oder beim Nachhilfelehrer und das Ergebnis ist miserabel. In Finnland schaffen es die Schüler, bessere Resultate zu erzielen, und das in der Hälfte der Zeit. Ähnlich sieht es in Japan aus.

Viele Kantone wollen in der Bildung sparen. Sie könnten demnach einfach Lektionen streichen und das Ergebnis wäre dasselbe.

Wenn die Unterrichtsqualität verbessert wird, wäre das tatsächlich möglich. Aber das ist meistens nicht der Fall. Streicht man bloss einige Lektionen und belässt alles, wie es ist, werden die Noten schlechter.