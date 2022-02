Erfahrungsbericht Die SBB, die lahmste Bahn Europas? Vielleicht – aber die beste und somit eben wieder die schnellste Die SBB haben keine Hochgeschwindigkeitszüge. Aber wer an einem Sonntag durch die halbe Schweiz reisen muss, schafft es locker, 8 Stunden im Zug ohne eine Minute Verspätung zu verbringen. Ein Erfahrungsbericht. Christian Berzins Drucken Teilen

Ob Dampfbahn oder «richtiger» Zug: In Stundentakt schaffen es die Schweizer Bahnen selbst über den Furkapass. Valentin Luthiger / Urner Zeitung

Am letzten Wochenende zeigte mir die SBB, dass sie vielleicht nicht die schnellstfahrende, aber die beste Bahn der Welt sind. Und somit wohl doch die schnellste. Ausgangspunkt war Andermatt. Dort erfuhr meine estnische Freundin am Freitag um 22 Uhr, dass die Bahnlinie nach Göschenen wegen eines Steinschlages unterbrochen sei – und wurde bleich: Am nächsten Morgen musste sie um 10 Uhr auf dem Flughafen Kloten sein. Ich beruhigte, murmelte das Wort «Bahnersatz» und meinte, dass man die Steine sowieso wegschaffen würde.

Da wir später am Bahnhof vorbeispazierten, fragte ich dort den Buschauffeur, ob sie es riskieren könne, am Samstagmorgen den Bahnersatz zu nehmen, wenn sie auf den Anschluss angewiesen sei: «Momoll, wir erreichen den Anschluss. Auch morgen früh. Zimmli sicher.»

7.50 Uhr wäre der Zug gefahren und 7.50 Uhr fuhr der Busersatz: Sie erreichte in Göschenen um 8.09 Uhr den Regio nach Zürich Hauptbahnhof, kam dort um 9.55 Uhr an, um 10.03 Uhr fuhr der IC zum Flughafen, 10.12 Uhr war sie da und flog davon. Mein eigener Ritt über den Bodensee sollte am Sonntag folgen.

Ich hatte in Andermatt zum Frühstück abgemacht, plante danach, um 9.37 Uhr, nach Genf zu fahren, da ich dort um 15 Uhr Richard Strauss’ Oper «Elektra» sehen wollte. Doch um 20.15 Uhr war ich in Zürich zum Fondue verabredet. 8 Stunden und 4 Minuten im Zug – ohne mir eine kleine Verspätung leisten zu dürfen...

Die Bahn nach Brig fuhr 9.37 Uhr pünktlich los, obwohl uns zweimal eine frühstückende Spassgesellschaft im Glacier Express entgegengekommen war, ging alles gut. Schön, wenn man die Bahn zum Spass benutzen kann, sie als Aromat der Swissness dient. Ich nahm mir vor, mit meinen nächsten ausländischen Gästen von St. Moritz über Furka und Oberalppass nach Brig zu fahren – frühstückend und Zvieri essend 6 Stunden 26 Minuten unterwegs! Süsse Träume... ich haute meinen Text in die Tasten und war trotz der entgegenkommenden Spass-Zügen um 11.33 Uhr pünktlich in Brig.

Erst 11.57 Uhr ging es weiter – gut so, denn ich brauchte einen Internet-Anschluss, musste doch der Artikel ins Layout gestellt werden. Zum Glück haben unsere grösseren Bahnhöfe fast immer eine öffentliches W-Lan. 11.55 Uhr stellte ich den Text auf «Korrektur», 11.57 Uhr fuhr der Zug nach Genf ab. Allerdings schlug ich, wie von der SBB-App vorgeschlagen, dem etwas langsamen Interregio ein Schnippchen und wechselte in Lausanne (Ankunft 13.39 Uhr) auf den TGV, der 13.45 Uhr abfuhr und 14.21 Uhr in Genf ankam. Im TGV gab es sogar Internet: Ich konnte den Artikel online stellen.

Ohne das Schnippchen hätte ich die Strecke durchs Gebirge mit einem einzigen Umsteigen geschafft – und wäre um 14.31 Uhr in Genf angekommen. Ich aber hatte dank TGV zehn Minuten gespart und nun Zeit, um zum Grand Théâtre zu spazieren. Die deutsche PR-Frau hatte drei Tage zuvor ein Notfallszenario für den Fall erstellt, dass ich zu spät sein würde. Sie dachte nicht daran, dass ich es schaffen würde. Doch ich fuhr durch die Schweiz, nicht durch Deutschland! Und auch in Italien wäre eine solche Fahrt an einem Sonntag unvorstellbar. Von Sauris im Friaul nach Venedig, dort eine Oper schauen, dann in Mailand zum Nachtessen? Niemals klappt das.

Der Vorhang ging hoch, Elektra sang von Rache, ihr Bruder Orest führte sie aus: Erst wurde Klytämnestra abgestochen, dann Aegisth. Im Jubel verliess ich das Haus, ging entschlossen bis zur Haltestelle Bel Air, wo Bus 5 gerade ankam. Ich stieg ein und konnte im Bahnhof sogar eine Focaccia kaufen, ehe ich den Zug um 16.59 Uhr bestieg. Damit ich pünktlich beim Nachtessen sein würde, musste ich in Bern umsteigen. Würden sechs Minuten Umsteigezeit genügen? Wir kamen 18.56 Uhr an, 19.02 Uhr sass ich im Zug nach Zürich, kam 19.58 Uhr dort an. Ich kaufte ein Brot, tunkte um 20.20 Uhr meine Gabel in den Käse und prostete mit italienischem Wein der SBB zu.