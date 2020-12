Er soll die SVP stabilisieren: Blochers ehemaliger Redenschreiber wird Parteisekretär

In einer Woche tritt Nationalrat Peter Keller das Amt als Generalsekretär der SVP an. Er hat den Parteikollegen aber mitgeteilt, dass er zurzeit auf Kontaktnahmen nicht reagiere. Der Grund ist traurig: Vater Werner Keller ist vor wenigen Tagen gestorben. Er war im Kanton Nidwalden Regierungsrat von 1990 bis 2002. Für die FDP, nicht für die SVP. Der Exekutivpolitiker arbeitete jedoch eng mit der SVP zusammen und war nicht aus der Fassung, als sich seine Söhne der Volkspartei anschlossen.

Christoph Keller sitzt im Nidwaldner Kantonsparlament und im Hergiswiler Gemeinderat. Peter Keller ist Nationalrat seit 2011. Der ausgebildete Gymnasiallehrer betreibt ein Kommunikationsbüro, war Redaktor der «Weltwoche» und schreibt nach wie vor Beiträge für das Blatt.

Ein Nationalrat, der auch Generalsekretär seiner Partei ist – das gibt es selten. Die Partei­zentrale zu leiten, ist eigentlich ein Vollzeitamt. Dass Keller die Funktion nun übernimmt, hat damit zu tun, dass die SVP Stabilität sucht. Es läuft derzeit nicht besonders gut. In diesem Punkt sind sich viele Funktionsträger einig.

Bei Baer standen die Politiker stramm. Und bei Keller?

Einige Bundesparlamentarier können nicht verstehen, warum Christoph Blocher den Parteipräsidenten Albert Rösti Ende 2019 aus dem Amt drängte. Dass die SVP in den Wahlen zurückgefallen sei, habe vor allem mit der grünen Welle zu tun, sagen sie. Nachfolger Marco ­Chiesa hat im neuen Amt noch nicht richtig Tritt gefasst. Sein Deutsch muss besser werden, wenn er in Talkrunden am Schweizer Fernsehen bestehen will.