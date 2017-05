Albert Rösti hat wahrlich keine leichte Woche hinter sich. Nach dem gescheiterten Energiegesetz-Referendum sezierten Medien und Gegner die Gründe für die anhaltende Negativserie des neuen SVP-Chefs (auch wir machten uns unsere Gedanken dazu). Und dann kam Jonas Projer und streute in der «Arena» noch einmal so richtig Salz in die Wunde: «Ausgerechnet in Ihren Kernthemen fallen Sie auf die Nase. Was ist eigentlich los mit der SVP?», wollte der Moderator vom Berner Oberländer wissen.

Dieser brauchte einen Moment, bevor er leicht verschnupft antwortete: «Gar nichts ist los mit der SVP.» Schliesslich sei die Politik ein Auf und Ab. Alles Nachhaken war zwecklos. Fast erinnert die Szene an ein Beziehungsgespräch, in dem einer partout nicht damit rausrücken will, was ihm auf dem Herzen liegt. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass sich der heimische Zuschauer an dem Abend eher auf der Couch beim Paartherapeuten als im politischen Ring wähnte.