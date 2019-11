Enthüllt: So wurde Philip Morris zum Schweizer Pavillon-Sponsor für die Weltausstellung in Dubai

Als Gegenleistung für sein Geld will der Tabakkonzern die Expo-Besucher unter anderem auf dem Dach des Pavillons ­seine neue Erhitzungszigarette «Iqos» ausprobieren und kaufen lassen. Philip Morris sei sich bewusst, dass auch Min­derjährige Zugang zum Pavil- lon hätten, erklärt Dubois im E-Mail. Deshalb werde das Unternehmen seine Präsenz so gestalten, dass diese «nicht attraktiv ist für Kinder».

Die zentrale Figur im Sommerskandal des Jahres 2019 ist der welsche Unternehmensberater Bastien Dubois*. Er ist schon in der Vergangenheit für Präsenz Schweiz tätig gewesen und hat den ursprünglichen Kontakt zwischen Philip Morris und dem EDA initiiert. Dubois drängt auf ein schnelles Vorgehen: Bereits am 11. April steht der Sponsoring-Deal in den Grundzügen. «Nach einigen kurzen Nächten und intensi- ven Gesprächen» habe er die «gute Neuigkeit» erhalten, dass das «Executive Comittee» von ­Philip Morris bereit sei, den Schweizer Pavillon in Dubai mit mindestens 1,5 Millionen Franken zu sponsern, schreibt er an Präsenz Schweiz.

Jetzt zeigen Recherchen: Cassis’ Aussendepartement hat den Status des Sponsoring-Deals in der Öffentlichkeit verzerrt dargestellt. Die Redaktion CH Media hat gestützt auf das ­Öffentlichkeitsgesetz Einblick in den E-Mail-Austausch eines Mittelsmanns von Philip Morris mit Präsenz Schweiz erhalten, der Abteilung für Landeskommunikation des EDA.

Das Credo aus dem Aussendepartement (EDA) lautet bis heute: Alles halb so wild, das Sponsoring des Schweizer Pavillons an der Weltausstellung in Dubai 2020 im Umfang von 1,8 Millionen Franken ist nur eine vage Idee gewesen.

Dass Minderjährige mit Tabakwerbung in Kontakt kommen sollen, lässt beim Aussendepartement keine Alarmglocken läuten. Im Gegenteil. Der Chef «Internationale Gross­veranstaltungen» antwortet Du­bois am 16. April: «Danke vielmals für all deine Bemühungen und die erfolgreiche Verhandlung. Wir werden dir in Kürze einen Vorvertrag schicken.»

Am 16. Mai übermittelt das Aussendepartement seine Offerte an den Mittelsmann von Philip Morris, inzwischen mit einem Sponsoring-Volumen von 1,8 Millionen Franken. Es folgen elf Tage Funkstille. Bei Präsenz Schweiz wächst die ­Ungeduld. «Gibt es Neuigkeiten in Bezug auf die Teilnahme von Philip Morris am Schweizer Pavillon?», fragt eine Mitar­beiterin bei Dubois nach.

Eine Woche später retourniert dieser das unterschriebene Dokument. Der Deal zwischen Tabakkonzern und Aussen­departement ist besiegelt. Die EDA-Mitarbeiterin antwortet euphorisch: «Du hast mir den Tag gerettet! Das sind grossar­tige Neuigkeiten, wir sind sehr glücklich, Philip Morris als ­Partner zu haben.»

Im Juni folgt ein Baustellenbesuch in Dubai, zu dem auch zwei Vertreter von Philip Morris eingeladen sind. Die EDA-Mitarbeiterin bittet Dubois, das Logo von Philip Morris in drei verschiedenen Formaten zu übermitteln. Anlässlich der Besichtigung will Präsenz Schweiz in einer Power-Point-Präsentation alle «bestätigten» Sponsoring-Partner mit Logo vorstellen. Kein Anzeichen, dass es sich um eine Partnerschaft in der exploratorischen Phase handelt.

Cassis’ Departement bleibt bei seiner Darstellung

Das Aussendepartement bleibt auf Nachfrage der Redaktion CH Media bei der Darstellung, es habe nie einen Entscheid für den Sponsoring-Deal ge­geben: Die Gespräche mit Philip Morris hätten sich in der exploratorischen Phase befunden. «In der zweiten Phase, der Validierung durch die Linie, wurde beschlossen, diesen Weg nicht fortzusetzen.»

Der Tabakkonzern Philip Morris hat sich nach der Aufkündigung der Zusammenarbeit im Juli noch verärgert gezeigt. Nun will das Unternehmen die Causa Dubai ebenfalls ad acta legen. «Für Philip Morris ist diese Angelegenheit endgültig erledigt.»

Mittelsmann Bastien Du­bois dementiert seine Rolle als ­Kontaktperson zu Philip Morris nicht, will sich jedoch «aus ­Professionalitätsgründen» nicht zu Details äussern.

*Name geändert