Elektrizitätsunternehmen rufen zum Sparen auf

Michael Frank, Direktor des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), unterstützt im Namen seiner Branche ebenfalls die Kampagne des Bundesrats. «Alle müssten Strom sparen. Seien wir ehrlich. Die wenigsten haben sich in der Vergangenheit Gedanken über den Strom gemacht. So sicher war die Versorgung und so billig.» Doch das sei jetzt in Frage gestellt. «Sparen wir gemeinsam und solidarisch Energie für eine sichere Versorgung der Schweiz.»