Energiekrise Axpo-Rettungsschirm: Ökonom fordert, dass «die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden» Der Bund greift dem Stromkonzern Axpo wegen einem Liquiditätsengpass mit einem milliardenschweren Kreditrahmen unter die Arme. «Das kann doch nicht sein», findet ein bekannter Ökonom. Das steckt dahinter.

Exklusiv für Abonnenten

Um die Axpo vor der Illiquidität zu bewahren, hat der Bund einen Kreditrahmen von vier Milliarden Franken gesprochen. Bild: Sandra Ardizzone

«Das ist ein ausgemachter Schildbürgerstreich.» Christoph Schaltegger ist empört. Grund dafür ist der vier Milliarden schwere Rettungsschirm für die Strombranche, den der Bundesrat am Dienstag aktiviert hat. «Es kann doch nicht sein, dass sich die Aktionäre - also die Eigentümer der Axpo - davonmachen und den Bund zahlen lassen», so der Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern. «Die Axpo und ihre Eigentümerkantone halten sich an die Devise ‹Gewinne privatisieren und Kosten sozialisieren› – das erzürnt die Leute völlig zurecht. Und es feuert die lodernde Wirtschaftsfeindlichkeit noch weiter an.»

Christoph Schaltegger, Ökonom und Institutsleiter an der Universität Luzern. Bild: zvg

Schaltegger stört sich insbesondere daran, dass mit der Axpo ein Unternehmen unterstützt wird, das «sein Geschäftsmodell offensichtlich nicht im Griff und dessen Management versagt hat». Die Ursache für die drohende Illiquidität bei der Axpo ortet der Wirtschaftswissenschafter in den zu hohen Spekulationen an der Strombörse.

«Die Axpo hat den Strom lange zu günstig verkauft. Dafür büsst sie nun.»

Schaltegger fordert, dass «die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden». Den Einwand, dass sich Europa aktuell in einer nie dagewesenen Energiekrise befindet und die Stromunternehmen daher auf einmalige Finanzhilfen angewiesen sind, lässt er so nicht gelten: «Es gibt überall unsichere Märkte. Es ist Aufgabe des Managements, sich genau darauf vorzubereiten. Nicht die Axpo und ihr Management sind systemrelevant, sondern die Infrastruktur der Strombranche.»

«Absolute Ausnahmesituation»

Diese Kritik will die Konferenz der kantonalen Energiedirektoren (EnDK) so nicht stehen lassen. Generalsekretär Jan Flückiger teilt auf Anfrage mit, dass es sich bei der aktuellen Energiekrise «um eine absolute Ausnahmesituation auf dem europäischen Energiemarkt» handle. Die «Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit» sei ein Thema, welches die ganze Schweiz betreffe, so Flückiger weiter.

Doch weshalb muss der Bund einspringen, obschon mit Zürich, Aargau, Schaffhausen, Glarus und Zug gleich fünf Kantone im Besitz der Axpo sind? Laut Flückiger haben Letztere «weder das Geld noch die gesetzlichen Grundlagen dazu, auf die Schnelle diese Kredite zu sprechen».

Zudem sei die Ausgangslage in den Kantonen nicht überall dieselbe. Es sei in diesem Fall «schlichtweg effizienter», den Bund einen Rettungsschirm aufziehen zu lassen. Schliesslich gehe es um die «Bereitstellung von sehr viel Geld innerhalb von sehr kurzer Zeit», damit «Dominoeffekte verhindert werden» können.

Ähnlich argumentierte am Dienstag in einem Interview mit dieser Zeitung auch Stephan Attiger, der als Aargauer Energiedirektor die Axpo-Eigentümer vertritt: «Ein kantonaler Schutzschirm wäre nur mit neuen Gesetzen in allen Eigentümerkantonen möglich gewesen.» Der Bund habe deshalb relativ rasch gesagt, dass man das auf Bundesebene lösen müsse, so Attiger weiter.