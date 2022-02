Energie Neue Studie: Wie der ausländische Kohlestrom in der Schweiz reduziert werden kann Bereits stammen 11 Prozent des Stroms aus dem Ausland, auch von der Kohle. Mit der Elektrifizierung und dem Wegfall der AKW wird der Anteil an Kohlestrom steigen.

Tausende solcher Windanlagen wir hier im Jura zwischen dem Mont Soleil und dem Mont Crosin sind erforderlich, wenn man in Zukunft die CO 2 -lastigen Stromimporte reduzieren will. Bild: Leandre Duggan/Keystone

Das Autofahren soll elektrisch werden, das Heizen unserer Häuser und Geschäfte auch. Die Schweiz will mit dieser Elektrisierung bis 2050 klimaneutral werden. Damit wird der Strombedarf allerdings massiv ansteigen. Forscher rechnen mit 20 Prozent mehr im Vergleich zu heute – das ist ein zusätzlicher Strombedarf von rund 12 Terawattstunden pro Jahr.

Gleichzeitig steigt so auch der Anteil des Stroms aus unseren Nachbarländern, denn schon heute werden 11 Prozent unseres Stroms importiert. Und dieser ist weniger sauber als der inländische, der zurzeit grösstenteils aus Kern- und Wasserkraftwerken stammt, die beide einen kleinen CO 2 -Fussabdruck haben. In Europa wird dagegen ein Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen durch die Stromproduktion mit fossilen Kraftwerken verursacht.

CO 2 -Anteil im Schweizer Strom wird ansteigen

Deshalb schreiben Forscher der Universität Genf und der Forschungsanstalt Empa in ihrer gemeinsamen Studie: Da importierter Strom (immer noch) einen wesentlich höheren Treibhausgas-Gehalt aufweise als im Inland produzierter Strom, könne sich die durchschnittliche jährliche Treibhausgas-Intensität des Schweizer Stroms in Zukunft verdoppeln. Von derzeit 89 Gramm CO 2 pro Kilowattstunde auf maximal 184 Gramm.

Vor allem auch, wenn in der Schweiz die Atomkraftwerke abgestellt werden. «Durch den Wegfall der AKW und die Elektrifizierung von Wärme und Mobilität müssen wir gemäss unserer Studie in Zukunft rund 37 Terawattstunden Strom zusätzlich ‹erzeugen› beziehungsweise importieren», sagt Martin Rüdisüli von der Empa. Heute liefern AKW 33, Wasserkraft 58 und Erneuerbare 7 Prozent der inländischen Stromproduktion.

Fotovoltaik allein reicht nicht

Die Fotovoltaik alleine werde aufgrund ihrer saisonalen und tageszeitlichen Schwankungen, der hohen Überschussproduktion im Sommer und dem Defizit im Winter und in der Nacht kein optimales Ergebnis liefern. Deshalb werden weiterhin grosse Stromimporte mit hohem Treibhausgasgehalt erforderlich sein, schreiben die Forscher. Um ein besseres Resultat zu erzielen, müsse auch die Windkraft ausgebaut werden, weil diese auch in der Nacht und im Winter Strom liefert.

Um die CO 2 -belasteten Stromimporte so klein wie möglich zu halten, haben die Forscher in verschiedenen Szenarien in ihrer Studie berechnet, wie stark die erneuerbaren Energien ausgebaut werden müssten. Massiv, wie bereits das beste Szenario zeigt. Heute werden 2,7 Terawattstunden mit der Sonne produziert; um einen Anstieg von Importstrom zu vermeiden, müssten es 25 Terawattstunden mit Fotovoltaik sein. Dafür müssten die Dächer zwischen 20 und 60 Prozent solar eingedeckt werden. 20 Prozent, wenn dafür grosse Dachflächen verwendet werden.

Extremer Ausbau der Windenergie erforderlich

Noch mehr müsste im Verhältnis die Windkraft zulegen. Von 0,1 Terawattstunden heute auf 12 Terawattstunden. Das wären zusätzlich etwa 2000 Windturbinen schweizweit wie sie heute im Windpark Mont Crosin stehen. Die Studie nennt für diesen Ausbau keine Jahreszahl, weil dieser Termin von der AKW-Abschaltung abhänge.

Da diese Energieträger unregelmässig Strom liefern, komme der Speicherung eine wichtige Rolle zu. Überschüssiger Sommer-Strom soll daher zur Produktion von synthetischen Treibstoffen wie Wasserstoff und Methan genutzt werden. Rüdisüli hält diese Power-to-X-Technologie für realistisch, aber wohl erst mittel- und langfristig, also nach 2040. «Wenn entsprechende politische Rahmenbedingungen geschaffen sind und somit die heute noch relativ hohen Kosten von Power-to-X deutlich gesunken und damit konkurrenzfähiger sind.» Neben diesem Verfahren schlagen die Forscher auch die Speicherung im Boden in Erdsondenfeldern vor.