Endlich kann geimpft werden – doch ausgerechnet in der Risikogruppe ist die Skepsis gross

Gemäss einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Marketagent.com wollen von 1000 befragten Schweizern sich 57 Prozent nicht so rasch wie möglich Impfen lassen. In einigen Gruppen sind die Skepsis oder die Angst vor Nebenwirkungen gross, auch wenn die Behörde betont, dass die Impfung sicher ist.

Just bei der älteren Generation – die mehrheitlich zur Risikogruppe gehört und also zuerst an die Reihe kommt – ist die Impfskepsis gross. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Instituts für Generationenforschung in Augsburg unter 2145 Personen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Nur 21 Prozent der 61- bis 80-Jährigen gaben an, sich sofort gegen Covis-19 impfen zu lassen. 36 Prozent wollen lieber erst abwarten, und 43 Prozent wollen sich gar nicht impfen lassen. Bei den 16- bis 26-Jährigen lehnen nur 14 Prozent eine Impfung ab.

Rüdiger Maas, Leiter der Studie, erklärt die Impfskepsis der älteren Generation so: