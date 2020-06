Ende der Notverordnungen: Auf einen Schlag könnten Tausende ausgesteuert werden

2798 - 2884 - 2334 - 23: Was zeigt diese Zahlenreihe und der grosse Sprung am Schluss? Im letzten Dezember wurden in der Schweiz 2798 Arbeitslose ausgesteuert, im Januar waren es ein paar mehr, im Februar sank die Zahl auf 2334 und im März – da waren es plötzlich nur noch 23 Personen, die den Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenkasse verloren haben.

Im März zeigte sich ein Effekt der bundesrätlichen Nothilfen. Die Regierung wollte verhindern, dass während der Coronakrise Menschen ausgesteuert werden und aufs Sozialamt gehen müssen. Sie hatte deshalb am 25. März entschieden, dass Arbeitslose maximal 120 zusätzliche Taggelder bekommen. Wer kurz vor der Aussteuerung stand oder noch immer steht, bekam eine Gnadenfrist. Es sollte keine Benachteiligung entstehen, da die Chancen Corona-bedingt schlecht standen, eine Stelle zu finden.

Mittlerweile hat sich die Situation verändert. Restaurants, Geschäfte, Coiffeursalons sind wieder geöffnet. Nicht in allen Branchen aber in vielen hat sich eine neue Normalität eingestellt. Auch das Notrechtsregime des Bundesrates hat bald ausgedient. Ende August laufen die Notverordnungen aus. Falls Massnahmen weiterhin notwendig sind, werden sie in ein dringliches und befristetes Bundesgesetz überführt. Das Parlament wird sich im September damit befassen.

Bundesrat weiss um die Lücke

Die Übergangsphase beunruhigt den Schweizerischen Gewerkschaftsbund. «Wir machen uns grösste Sorgen, dass Ende August viele Leute auf einen Schlag ausgesteuert werden», sagt Chefökonom Daniel Lampart. Normalerweise verlieren in der Schweiz pro Monat 2000 bis 3000 Personen den Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenkasse. Dank den Coronamassnahmen wurde aber niemand ausgesteuert. «Weil der Anspruch auf 120 zusätzliche Taggelder mit dem Auslaufen der Notverordnung wegfällt, befürchten wir einen starken Anstieg der Ausgesteuerten im September», so Lampart. Eine Prognose sei schwierig: