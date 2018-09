Als Karin Keller-Sutter an jenem 23. August in Basel beim Arbeitgeberverband auftritt, weiss sie nicht, dass Johann Schneider-Ammann bald zurücktritt. Was die Ständerats-Präsidentin sagt, hat es in sich. Bevor die Schweiz ein Rahmenabkommen mit der EU schliesse, solle sie über Selbstbestimmungs- und Begrenzungs-Initiativen abstimmen. «Wer stabile Verhältnisse mit der EU will, muss zuerst innenpolitische Stabilität herstellen.»

Für sie gehört zu dieser innenpolitischen Stabilität das Bündnis der Arbeitgeber mit den Gewerkschaften bei den flankierenden Massnahmen. «Ohne diese innenpolitische Allianz wird es keine Mehrheit für einen Rahmenvertrag geben», sagt das Vorstandsmitglied des Arbeitgeberverbands. «Den Lohnschutz müssen wir eigenständig regeln.»

Garantin der Sozialpartnerschaft

Mit dieser glasklaren Positionierung liegt Karin Keller-Sutter exakt auf der Linie der Gewerkschaften. Was erstaunt. Denn die Präsidentin der EU-Delegation des Parlaments gilt als Kronfavoritin für die Nachfolge Schneider-Ammanns. Das mutet wie eine Ironie des Schicksals an. Schon 2010 hatten sich die Wege Schneider-Ammanns und Keller-Sutters gekreuzt: Beide wollten als Bundesrat Hans-Rudolf Merz beerben. Die SP und die Gewerkschaften, setzten damals aber grossmehrheitlich auf Schneider-Ammann. Sie sahen im Patron den solideren Vertreter der Sozialpartnerschaft als in Keller-Sutter.

2018 haben sich die Vorzeichen ins genaue Gegenteil verkehrt. Im Sommer boykottierten die Gewerkschaften die innenpolitischen Gespräche des Wirtschaftsministers, weil sie Zugeständnisse an die EU fürchteten.