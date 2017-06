Natürlich wird sich kein Experte zitieren lassen, dass «so etwas in der Schweiz nicht möglich» wäre. Erstens weiss man immer noch nicht genau, was in London im Grenfell Tower wirklich passiert ist; und zweitens haben Katastrophen an sich, dass sie sich immer anders ereignen, als man erwartet hat.

Was man aber sagen kann, ist, dass die Sicherheits-Standards in Sachen Brandschutz in der Schweiz sehr hoch sind. Föderalismus und Kantönligeist gibt es hier nicht: Die Brandschutz-Vorschriften gelten schweizweit.

Bilder vom Grossbrand im Grenfell Tower in London: