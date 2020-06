«Eine Unverschämtheit»: Neue Publibike-Tarife lösen Proteststurm aus

Würde ich das Abo nicht vom Geschäft gesponsert kriegen, wären Sie mich als Kunden sofort los. Das was Sie hier abziehen ist nichts als Betrug und Schikane. Es ist mir ein Rätsel, wie Sie langjährige treue Kunden – geschweige denn ohne Ankündigung – von einem Tag auf den anderen ins kalte Wasser schmeissen und den neuen Betrag abbuchen. Das ist überhaupt nicht kundenorientiert und eine überaus dumme Marketingstrategie. Auch Ihre Rechtfertigung ‹dass es ja jetzt günstiger wäre› ist eine reine Farce. In einer Hochrechnung ist man schnell auf einem mehr als doppelt so hohem Betrag jährlich.