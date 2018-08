Die Frauenzentrale Zürich lancierte im Juni mit einem provokanten Video die Kampagne «Stopp Prostitution. Für eine Schweiz ohne Freier». Darin werfen uns schwedische Schauspieler vor, wir Schweizer wären Hinterwäldler, weil Prostitution noch immer legal ist – anders als in Schweden. Was halten sie von dem Video, Frau Bänninger?

Beatrice Bänninger: Das war ein sehr gutes Jahr. Prostitution ist eine gesellschaftliche Tatsache. Mit der Legalisierung wurde diesem Umstand Rechnung getragen. Andrea Gisler: Es war ein gutes Jahr, weil man nach 1942 nicht mehr die Prostituierten bestraft hat. Heute sind wir aber an einem anderen Punkt und der Blick in Länder, die andere Prostitutionsgesetze haben und in Gleichstellungsfragen ein bisschen weiter sind, lohnt sich.

Leben wir Schweizer, was das Sexgewerbe angeht, tatsächlich noch im Mittelalter?

Gisler: Wir sehen uns gerne als aufgeschlossen und modern. Gewisse Schweizer wurden durch das Video tatsächlich in ihrem Selbstbild getroffen. Man hat es nicht gerne, wenn einem der Spiegel vorgehalten wird.

Was machen die Schweden denn besser als wir Schweizer, Frau Gisler?

Gisler: Viele Untersuchungen zeigen, dass Prostitution und Menschenhandel zurückgegangen sind. Und – noch wichtiger – es hat ein Umdenken in der Gesellschaft gegeben. In Schweden ist es seit 1998 verboten, für Sex zu bezahlen. Das Verbot hat etwas in den Köpfen der Menschen bewirkt. Bereits Kinder wissen: Man kauft keine Frauen wie Ware. Ich wünschte mir ein solches Umdenken in der Schweiz.

Bänninger: Die Strassenprostitution ist zurückgegangen, die macht nur einen Bruchteil des Sexgewerbes aus. Fakt ist, dass es den Frauen, die immer noch im Sexgewerbe tätig sind, schlechter geht. Die Freier gehen zudem ein höheres Risiko ein. Und wer ein hohes Risiko eingeht, erwartet auch mehr dafür. Der Freier will so viel wie möglich aus einer Dienstleistung rausholen. Und ob er am Ende überhaupt dafür bezahlt, ist auch nicht sicher. Die Frauen haben dabei kaum eine Möglichkeit sich zu wehren.

In Zürich gibt es seit 2013 am Sihlquai keinen offenen Strassenstrich mehr, dafür Sexboxen in Altstetten. Prostituierte werden regelmässig von der Polizei kontrolliert und brauchen eine Bewilligung, um zu arbeiten. Reicht dieser Schutz nicht aus?

Gisler: Wir tun so, als würde das Prostitutionsgewerbe in der Schweiz in einem geschützten, kontrollierten Rahmen ablaufen. Das Rotlichtmilieu wird oft als plüschige, schummrige Idylle beschrieben. Die Realität ist eine ganz andere. Wir wissen oft nicht, was im Verborgenen tatsächlich passiert. Und die Sexboxen in Altstetten sind frauenverachtend. Das muss man sich einmal anschauen. Die Frauen stehen dort wie an Bushaltestellen und werden von Männern wie Ware ausgewählt und in Abstellboxen gefahren, die aussehen wie Autowaschanlagen.

Bänninger: Idylle und Plüsch im gleichen Atemzug wie Prostitution zu erwähnen, ist absolut falsch. Pretty Woman war ein wunderbarer Film, aber der Realität entspricht er nicht. Dass man nicht weiss, was im Milieu passiert, entspricht nicht den Tatsachen. In unserer Beratungsstelle «Isla Victoria» haben wir jährlich über 24’000 Kontakte mit Sexarbeiterinnen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. In all diesen Gesprächen erfahren wir viel – und können helfen. Prostitution muss legal bleiben – sowohl das Angebot als auch die Nachfrage.