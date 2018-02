Ohne Billag kein Fernsehen für Gehörlose. «Die gehörlosen Menschen wären vollständig ausgeschlossen von Informationen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen», sagt Martina Raschle vom Schweizerischen Gehörlosenbund.

Denn die Untertitel und Übersetzungen in Gebärdensprache, die das Fernsehen für Gehörlose erst verständlich machen, seien vollständig durch Gebührengeldern finanziert. Ein Ja zu No Billag würde also auch eine Diskriminierung von Menschen mit Sinnesbehinderungen bedeuten, so die Botschaft des Schweizerischen Gehörlosenbundes.