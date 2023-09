Tötungsdelikt Ein Toter nach Messerstecherei in Schaffhausen Am frühen Samstagmorgen ist in der Altstadt Schaffhausen ein Mann tödlich verletzt worden. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Am Samstag kurz nach 5 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass zwei verletzte Personen auf der Safrangasse in Schaffhausen am Boden liegen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwer und einen leichter verletzten Mann.

Die Hintergründe sind laut Polizei, noch unklar. Keystone

Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen durch Polizei und Rettungsdienst verstarb die schwer verletzte Person noch vor Ort, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt. Wenig später konnte von der Polizei eine weitere, ebenfalls verletzte Person am Bahnhof Schaffhausen angetroffen werden, welche nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls am Vorfall beteiligt war.

Die Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei geführt. Katja Jeggli/CH Media

Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden die Spezialisten des «Kriminaltechnischen Einsatzdienstes», des «Forensischen Institutes Zürich» sowie das «Institut für Rechtsmedizin Zürich» aufgeboten. Die Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei geführt. Während des Einsatzes mussten Bereiche beim Bahnhof Schaffhausen und die Safrangasse gesperrt werden. (has)