«Es ist so traurig»: Das grosse Aufräumen nach dem Unwetter in La Chaux-de-Fonds

Der verheerende Sturm, der am Montagnachmittag über La Chaux-de-Fonds gezogen ist, hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Ein Mann kam dabei ums Leben, rund 40 weitere Personen wurden verletzt. Am Dienstag gehen die Aufräumarbeiten in der Neuenburger Stadt weiter.