Brügg im Berner Seeland hat sich selbst einen Ruck gegeben und will ausländischen Fahrenden während zweier Jahre einen Transitplatz zur Verfügung stellen. Das ist speziell, denn wo es um die Realisierung solcher Plätze geht, sind die Diskussionen in der Regel hitzig, die Widerstände erbittert.

So in der nur 17 Kilometer entfernt gelegenen anderen Seeländer Gemeinde Wileroltigen. Dort, auf einem Stück Land, das dem Bundesamt für Strassen gehört und direkt an der Autobahn A1 zwischen Murten und Bern liegt, will der Kanton Bern dauerhaft einen Transitplatz für ausländische Fahrende einrichten. Mit Protestbannern an den Häusern und Gülle auf den Feldern wehrten sich die Dorfbewohner letzten Sommer und brachten eine Gruppe französischer Roma schliesslich dazu, frühzeitig abzufahren. Der Kanton Bern indes hält an seinen Plänen fest.