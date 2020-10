Ein einseitiger Film gegen die «Panikmache» – Eindrücke zum Corona-Film von Ex-SRF-Moderator Brennwald

Der Dokumentarfilm von Reto Brennwald gab schon zu reden, bevor er erschienen ist. Der ehemalige SRF-Arena-Moderator bewarb ihn auf der Bühne einer Demonstration gegen Corona-Massnahmen.

Nun ist der Film da. Er feiert am Freitagabend in einem Eventlokal in Dübendorf Premiere. Am Freitagmorgen zeigte Brennwald das Werk vor Medienschaffenden und stellte sich der Diskussion. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Corona-Film mit dem Titel «Unerhört». Um was geht es im Film «Unerhört»? Der Film nimmt das Publikum zurück zum Moment, als in der Schweiz die ausserordentliche Lage ausgerufen wird. Als erstes sieht man Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, wie sie der Bevölkerung den Ausnahmezustand verkündet. Verteidigungsministerin Viola Amherd mobilisiert die Armee. Ein Armee-Kader schwört von der Motorhaube eines Jeeps die Soldaten auf den Ernstfall ein. Es sei ein Kriegseinsatz.

Dieser Lockdown, der im März verkündet wurde, steht im Zentrum des Filmes. Brennwald wirft die Frage auf, ob dieser verhältnismässig war. Zudem bezichtigt er Medien der «Panikmache». Sie hätten zu sehr steigende Zahlen und spektakuläre Bilder ins Zentrum gerückt. Brennwald streut zudem Zweifel, ob die ergriffenen Massnahmen wie Schulschliessungen oder Besuchsverbote in Altersheimen verhältnismässig seien. Zum Schluss des Filmes wird die These formuliert, dass die Bevölkerung durch das eigene Abwehrsystem wohl besser geschützt sei als bisher angenommen. Wer kommt vor im Film? Brennwald rückt die Opfer der Corona-Massnahmen ins Zentrum. Der Hotelier Benjamin Styger muss sein Lebenswerk schliessen und seinen treuesten Mitarbeiter (Mohamed Thasleem) entlassen. Angehörige eines Corona-Patienten dürfen diesen nicht im Spital besuchen. Ein Mann berichtet von einer Frau, die sich aus dem Fenster einer Gesundheitseinrichtung gestürzt habe, weil sie nicht abgeschnitten von ihren Angehörigen (Einzige Ausnahme war der Lebenspartner) Leben wollte. Der grösste Teil des Filmes wird aber von Experten bestritten, welche von einer Überschätzung des Virus und einer Unterschätzung der Folgen Corona-Massnahmen warnen.

Da ist etwa der Chemiker, Biophysiker und Nobelpreisträger Michael Levitt. Er berichtet, wie er früh schon ausgerechnet habe, dass die Prognosen zur Gefährlichkeit von Corona falsch seien, damit aber kein Gehör gefunden habe. Oder Pietro Vernazza, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen, und Immunologe Beda Stadler. Sie ziehen Vergleiche zur Grippe, an der ebenfalls viele Menschen stürben. Vernazza rechnet vor, dass alleine die Corona-Tests eine Milliarde Franken kosten würden und äussert die These, dass die Immunität gegen das Virus wohl grösser sei als angenommen. Der Schwyzer Mediziner Antoine Chaix staunt über ein Bild aus Italien, wo ein leeres Museum desinfiziert wurde. Er ärgert sich darüber, dass er nie eine Antwort auf seinen Brief an den Bundesrat erhalten habe, in dem er Fragen zur Verhältnismässigkeit der Massnahmen stellte.

Daniel Holtz, Facharzt für Gefässmedizin, zieht die Wirksamkeit der Corona-Tests in Zweifel. Sie würden auch bei gesunden Menschen anschlagen und darum wenig bringen. Er rät seinen Patienten davon ab. Auch der ehemalige Seuchenexperte des Bundes, Daniel Koch, kommt vor. Seine mittlerweile berühmt Relativierung der Wirksamkeit der Masken wird abgespielt. Und er sagt, dass die Massnahmen wohl weniger strikt gewesen wären, wenn nicht das Virus zuerst in China, einem totalitären Staat, ausgebrochen wäre. Ebenfalls zu Wort kommen Teilnehmer von Corona-Demos, die sich gegen die Einschränkungen wehren. Man sieht sie auf dem Sechseläutenplatz die Nationalhymne singen und die Verfassung schwenken.

Sukkurs erhalten sie von Andreas Kley. Der Professor für Staats- und Verfassungsrecht der Universität Zürich problematisiert, dass das Parlament dem Bundesrat zu schnell Platz gemacht habe, ohne die demokratische Kontrolle zu wahren. Dem Deutschschweizer Publikum wenig bekannt dürfte die Schuhdesignerin Ema Krusi sein. Sie rebellierte in ihrem Geschäft in Genf gegen die Maskenpflicht. Sie kritisiert die Medien als einseitig, weshalb sie sich lieber über ihren Youtube-Kanal äussere.