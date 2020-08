Ein Chefarzt auf Abwegen: Organe, Geld und Gesetzesverstösse

An einem Donnerstag im November 2016 vernichten Mitarbeiter in einem Labor des Genfer Unispitals Zellen von Bauchspeicheldrüsen, die sie zuvor hirntoten Menschen entnommen hatten. Der Chef steht seit Monaten unter Druck. Er ist mit einer Untersuchung konfrontiert, die klären soll, ob die Forschung in dem Labor illegal ist. Er, Universitätsprofessor Thierry Berney, gibt den Befehl zur Vernichtungsaktion.

Kurz vor dem Donnerstag hatten drei Personen, darunter zwei Mitarbeiterinnen des Labors, bei einem internen Revisor Vorwürfe über illegale Forschung erhoben. Der Ermittler macht sich danach bereit, das Gewebe aus dem Kühlschrank des Labors zu holen. Er ist zu spät. Die Proben sind weg.

Es war die letzte Episode einer fast zehnjährigen Geschichte des Ignorierens von Ethik, merkwürdiger Finanzflüsse und illegaler Praktiken mit den Organen toter Menschen.

Fünf Tage nach der Vernichtungsaktion eröffnet der Genfer Generalstaatsanwalt ein Strafverfahren. Drei Jahre später stellt er es lautlos ein. Der höchste Strafverfolger Genfs liess illegales Verhalten von Thierry Berney verjähren. Der Chefarzt ist deshalb strafrechtlich unschuldig. Die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft, über die Westschweizer Medien bisher nicht berichteten, und Dokumente aus dem Spital offenbaren aber die Wahrheit über das Labor. Und sie zeigen, dass Berney mit mehr Glück als Verstand um eine Strafverfolgung herumkam.

Forschungsfonds zahlte Gehalt von Berneys Ehefrau

Doch, worum geht es überhaupt? Von 2007 bis 2016 benutzten Berney und seine Untergebenen Pankreas-Zellen ohne Einwilligung der Spender für Forschung. Sie stammten von Organspendern, deren Bauchspeicheldrüse aus Qualitätsgründen nicht wie vorgesehen an Diabetiker transplantiert werden konnte. Eine gültige Bewilligung der Ethikkommission, wie es vorgeschrieben wäre, hatte der Professor nicht. Das Labor verschickte illegal Teile toter Menschen quer durch Europa. Von einer amerikanischen Stiftung flossen hohe Summen – es geht total um Hunderttausende oder sogar bis zu einer Million Franken. Das Spital und der Steuerzahler trugen die Kosten für die Arbeit an den Zellen. Das Stiftungsgeld, das eigentlich diese Kosten decken sollte, floss aber in Forschungsfonds, die Berney kontrollierte. Und aus einem Forschungsfonds von Berney wurde mindestens zeitweise der Lohn seiner Ehefrau bezahlt.

Sechs Jahre vor der Vernichtungsaktion, Dienstag, 30. November 2010. Thierry Berney sitzt mit anderen Ärzte-Koryphäen in einem Raum an der Laupenstrasse in Bern: der Hauptsitz der Stiftung Swisstransplant, die im Auftrag des Bundes Organspenden verwaltet. Laut Protokoll besprechen sie, dass bei 50 Prozent der gespendeten Pankreas aus Qualitätsgründen die Zellen nicht transplantiert werden. Berney schlägt vor, dass Zellen von diesen Pankreas für Forschung verwendet werden könnten. Der Sitzungsleiter sagt, dafür sei die schriftliche Einwilligung der Patienten und der Ethikkommission nötig.

Was Berney laut Protokoll nicht sagt: Er tut genau das. Ohne Einwilligung, ohne gültige Bewilligung der Ethikkommission.