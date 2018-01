Die Lawine löste sich am frühen Sonntagnachmittag, als vier Skitourengänger vom Piz Belvair am Südhang in Richtung Madulain ins Tal fuhren. Alle vier wurden mitgerissen, wie die Graubündner Kantonspolizei am Montag meldete. Eine leicht verschüttete Person konnte sich selbst befreien.

Von der Lawine verschüttet wurde ein Ehepaar, das im Aufstieg zum Piz Belvair war. Die talwärts fahrenden Skitourengänger konnten das Paar mit Verschüttetensuchgeräten ausfindig machen und beide unverletzt bergen. Sie wurden mit dem Rettungshelikopter zur Kontrolle in ein Spital geflogen.