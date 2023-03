Ehe für alle 749 gleichgeschlechtliche Ehen und 2234 umgewandelte Partnerschaften – so viele Paare gab es in Ihrem Kanton Seit dem 1. Juli können sich gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz trauen oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Nun hat das Bundesamt für Statistik zum ersten Mal Zahlen dazu veröffentlicht.

Zwei Frauen geben sich das Ja-Wort: Seit dem 1. Juli ist die Ehe für alle in Kraft. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Am 1. Juli 2022 trat in der Schweiz die Ehe für alle in Kraft, zu der die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im September 2021 mit 64 Prozent Ja gesagt hatten. Nun können gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten. Bis zum Jahresende haben 749 Paare davon Gebrauch gemacht.

Zudem haben 2234 Paare ihre bestehende eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Diese Zahlen sind einer Meldung des Bundesamts für Statistik (BFS) von Montag zu entnehmen. Die Ergebnisse sind noch provisorisch.

Mehr Männerpaare machen von der neuen Möglichkeit Gebrauch

Von den 749 gleichgeschlechtlichen Ehen wurden leicht über die Hälfte von Männern geschlossen (394 oder 53 Prozent). Deutlicher ist das Verhältnis bei den umgewandelten Partnerschaften: 60 Prozent aller Gesuche wurden von Männerpaaren gestellt (1337).

Das BFS schreibt dazu: «Die eingetragene Partnerschaft war seit ihrem Inkrafttreten (2007) bei Männern stets beliebter als bei Frauen. Dies erklärt teilweise, warum mehr Männerpaare eine Umwandlung der eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe beantragen als Frauenpaare.»

Keine Ehe in Appenzell Innerrhoden

Insgesamt am meisten Eheschliessungen und Umwandlungen haben die Zivilstandsämter im Kanton Zürich registriert. Dagegen wurde in Appenzell Innerrhoden weder eine Ehe geschlossen noch eine eingetragene Partnerschaft umgewandelt. Es ist der einzige Kanton, auf den das zutrifft.

Das Geschlechterverhältnis ist indes nicht in allen Kantonen so wie in der ganzen Schweiz. In Bern beispielsweise wurden sowohl mehr Ehen zwischen zwei Frauen geschlossen als auch eingetragene Partnerschaften umgewandelt wurden.