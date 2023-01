Editorial Ade Schnee – ist das der Wendepunkt fürs Klima? Die frühlingshaften Temperaturen machen den Skigebieten zu schaffen. Weltweit nehmen die finanziellen Schäden durch die Erderwärmung drastisch zu. Auch die Schweiz ist punkto Klimaziele nicht auf Kurs. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Willkommen im neuen Jahr! Ich hoffe, Sie sind gut ins 2023 gestartet. Ich bin an Neujahr im T-Shirt durch die Mittagssonne spaziert – nicht in Nizza oder Malta am Mittelmeer, sondern gut 100 Kilometer nördlich vom Bodensee in Bayern. Auch in der Schweiz waren die Temperaturen frühlingshaft. In Delsberg wurden 20,2 Grad gemessen, in Sevelen 20 Grad und in Altdorf 17,7 Grad. Am ersten Tag des Jahres wurden an 14 Messstationen neue Rekorde für den ganzen Monat Januar registriert.

Es liegt kaum Schnee: Brunnimatte in Engelberg. Bild: Boris Bürgisser (1. Januar 2023)

So gut ein paar sommerliche Sonnenstrahlen zu Jahresbeginn auch tun, richtig freuen kann man sich daran nicht. Handelt es sich doch bei den Rekorden nicht nur um eine feurige Laune der Natur, sondern um die spürbaren Folgen der Klimaerwärmung. Dass dadurch die Welt aus dem Gleichgewicht gerät, ist bekannt: Hitzewellen, Hungersnöte, Überschwemmungen, Flüchtlingsströme.

So schlimm der Krieg in der Ukraine auch ist und so prägend die Coronapandemie auch war, die Klimakrise wird sich 2023 als eines der grossen Probleme unserer Zeit wieder vermehrt ins Bewusstsein drängen. Auch in der Schweizer Politik als Thema der Parlamentswahlen im Herbst. Denn Emissionen, welche die Erderwärmung verursachen, steigen weiter. Dabei sollten sie doch bis 2030 um die Hälfte sinken, um das vielbesagte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.

Und dennoch gibt es Hoffnung: Einige Forscher erkennen einen Kipppunkt, der positive Prozesse in Gang bringt: Erneuerbare Energien werden billiger, die Menschen hinterfragen ihr Verhalten zunehmend. Die Rekordwerte könnten ein zusätzlicher Ansporn sein.