Rolf Haenni leitet in Biel ein kleines Institut für IT-Sicherheit, das zur Berner Fachhochschule gehört. In der Öffentlichkeit ist der junge Professor unbekannt. Er ist der Prototyp eines Forschers im stillen Kämmerlein. Doch seine Arbeit prägt die Schweizer Politik. Er hat eine Schlagzeile mitverursacht, die am Dienstag über die Nachrichtenticker lief: Kritischer Fehler im E-Voting-System der Post entdeckt.

Haenni ist einer von 3000 IT-Spezialisten, die das E-Voting-System der Schweizerischen Post testen. Seit Anfang Februar ist der Quellcode öffentlich zugänglich. Die Post hat für Hacker, die das System knacken können, ein Preisgeld von 50'000 Franken ausgeschrieben. Der Versuch soll zeigen, ob das Programm sicher ist, mit dem die Schweiz in Zukunft Volksabstimmungen und -wahlen online durchführen soll.

Haenni hat in den vergangenen drei Wochen ein 150-seitiges Dokument voller Formeln studiert. In seiner Freizeit, im Zug und im Flugzeug, sass er vor seinem Laptop und suchte nach einer Schwachstelle. Rasch wurde er fündig. Auf Anfrage sagt er: «Für mich war es kein besonders grosser Aufwand, den Fehler zu finden.»

Das Problem verbirgt sich in der sogenannten universellen Verifizierbarkeit. Damit können Wahlbehörden beim Auszählen überprüfen, ob Stimmen in der elektronischen Urne manipuliert worden sind – wie heutzutage bei einer Nachzählung der Zettel in einem Wahl- und Abstimmungsbüro.