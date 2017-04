Am Mittwoch nach frostiger Nacht wechselnd, entlang der Alpen oft stark bewölkt und zeitweise Schneeschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Im Flachland weniger Schauer und Aufhellungen. Vorsicht: Teils winterliche Strassenverhältnisse, vor allem nachts und in erhöhten Lagen. Temperatur am frühen Morgen um 0 Grad, am Nachmittag um 6 Grad. Nullgradgrenze auf 900 Metern Höhe. In den Bergen mässiger bis starker Nordostwind, im Flachland mässige Bise.