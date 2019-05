Der kommerzielle US-amerikanische Wetterdienst Accuweather schreibt folgendes über den kommenden europäischen Sommer:

Die Schweiz werde inmitten eines Gebiets von hoher Waldbrandgefahr und Hitzeperioden liegen.

Die Hitze fange im Juni an und breite sich dann von der iberischen Halbinsel über Mitteleuropa bis nach Ungarn und Rumänien aus.

Die Hitzewelle solle schlimmer werden als 2018.

Temperaturen von über 38 Grad Celsius seien möglich, und zwar in Belgien, den Niederlanden, Polen, Slowakei und Ungarn.

Von Juli bis August seien in Süd- und Ost-Frankreich Temperaturen bis 40 Grad Celsius möglich

Die höchsten Temperaturen würden in Portugal und Spanien erreicht. Dort soll es mehrere Tag lang über 43 Grad Celsius heiss werden.

Im Balkan werde es heftige Gewitterstürme geben.

In Skandinavien soll es einen normalen Sommer geben. Im Gegensatz zum letzten Sommer könne man 70 – 100 Prozent des durchschnittlichen Regens erwarten.

Wo ist das Problem?

Nun ja ... je weiter die Wetterprognosen in der Zukunft liegen, desto ungenauer werden sie. Die überwiegende Mehrheit der Meteorologen sind der Meinung, dass Tages-Prognosen, die weiter als 7 bis 10 Tage in der Zukunft liegen, nahezu nutzlos sind.

Nicht so Accuweather: Der Wetterdienst bietet längere Prognosen an als die Konkurrenz. Seit 2013 gibt's eine 45-Tage-Voraussicht. Accuweather pries es damals als «revolutionär» an, der Meteorologe Jason Samenow hingegen nannte sie einen «Witz». Doch scheinbar war der Dienst so lukrativ, dass im 2016 die 90-Tage-Prognose folgte.

Samenow schreibt, dass der Informationsgehalt einer 45-Tage-Prognose gleich null sei. Genau so gut könne man einfach z.B. die Durchschnittstemperatur der vergangenen Jahre nehmen und sie mit den Rekordwerten vergleichen, und hätte dabei immer noch einer genauere Prognose, als die von Accuweather.

Der Meteorologe kritisiert ausserdem, dass der Wetterdienst die wissenschaftliche Methode nicht offenlege und ihre vergangenen Prognosen nicht analysiere (zumindest nicht öffentlich).

Das sagen Meteorologen

Auch der wohl berühmteste Meteorologe im deutschen Sprachraum, Jörg Kachelmann, kritisiert in einem Twitter-Thread die unreflektierte Übernahme der Prognose.