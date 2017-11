Die kleinen Schildkröten wurden im vergangenen Sommer im Bois de Jussy gefunden, wie die Zeitschrift "Tierwelt" kürzlich berichtete. Geschlüpft seien die Jungtiere vermutlich im Herbst 2016, bestätigte Andreas Meyer vom Fachbereich Reptilien bei der Koordinationsstelle für Reptilien- und Amphibienschutz (karch) den Bericht.

Mehrere Freilassungen

Das Wiederansiedlungsprojekt für die in der Schweiz einst heimisch gewesenen Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicularis orbicularis) läuft seit mehreren Jahren. Freigesetzt wurden Schildkröten 2010 und 2011 im Genfer Bois de Jussy sowie 2013 und 2015 auch im Kanton Neuenburg.

Wiederansiedlungen seien auch im Kanton Tessin geplant, aber noch nicht umgesetzt. Die Unterart Emys orbicularis orbicularis ist jene Unterart der Europäischen Sumpfschildkröte, die in der Schweiz nördlich der Alpen natürlich vorkommen würde.

Tiere dieser Unterart neu anzusiedeln, mache darum auch aus naturschutzbiologischen Gründen Sinn, sagte Meyer. Denn sie sei am besten angepasst an die hiesigen Umweltbedingungen. "Und sie kann sich am ehesten natürlich fortpflanzen."

Bis die auf Genfer Boden gefundenen jungen Sumpfschildkröten ihrerseits Eier legen, dürfte es indes etwas dauern: Weibchen dieser Art sind nach zehn Jahren geschlechtsreif, Männchen etwas früher.

Gefahr durch ausgesetzte Tiere

Ob nicht einheimische Arten wie zum Beispiel die Rotwangen-Schmuckschildkröte, die wiederholt in Schweizer Teichen gefunden werden, die wieder angesiedelte Art konkurrieren, lässt sich laut Meyer mit Ja und mit Nein beantworten.

Eine direkte Konkurrenz gebe es nicht, sagt er. Umgekehrt liessen sich negative Effekte durch eine hohe Dichte von Schmuckschildkröten im Lebensraum der Sumpfschildkröte nicht ganz ausschliessen. Exotische Arten seien zudem potenzielle Träger von Parasiten oder Krankheiten, die der einheimischen Art gefährlich werden könnten.

Nicht heimische Schildkrötenarten dürften deshalb nicht in die freie Wildbahn gelangen, warnte Meyer. Das gelte auch für Europäische Sumpfschildkröten, die nicht Teil des Wiederansiedlungsprojekts seien.

Auch im Tierpark Goldau SZ

Die Genfer Jungtiere sind nicht die ersten ihrer Art, die in jüngster Zeit in der Schweiz geschlüpft sind. Im Mai 2016 meldete der Tierpark Goldau SZ den Fund junger Europäischer Sumpfschildkröten. Die Verantwortlichen des Parks vermuteten, dass der warme Sommer zum Bruterfolg geführt habe.

In der Schweiz sind Europäische Sumpfschildkröten geschützt und steht auf der Roten Liste. Sie können im Mittelland, anschliessenden tief liegende Gebieten und im Tessin vorkommen. Nach Angaben von karch werden sie auch gerne in Terrarien und Teichen gehalten und auch gezüchtet.