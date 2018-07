De Buman weilt von Donnerstag bis Samstag in Paris. Ihm zur Seite steht Ständerätin Liliane Maury Pasquier (SP/GE) in ihrer Funktion als Präsidentin der Delegation für die Beziehungen zum französischen Parlament, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten.

De Buman hält am 12. Juli an der von der Botschaft in Paris organisierten 1. August-Feier eine Rede. Diese Feier findet traditionellerweise um den französischen Nationalfeiertag herum statt.

Daneben sind mehrere Treffen de Bumans in Paris geplant: So mit dem Präsidenten der französischen Nationalversammlung François de Rugy und dem Senatspräsidenten Gérard Larcher, mit der Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay und mit der Generalsekretärin der internationalen Frankophonie-Organisation Michaëlle Jean.