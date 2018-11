Die Gesellschaft prämiert Bilder von international tätigen Forschenden und Studierenden, wie sie am Freitag mitteilte. Die eingereichten Sujets reichten von jagenden Orkas über Königspinguine bis hin zu Wüstenschlangen. Prämiert werden Fotos, welche das Ökosystem in seiner Dynamik ohne Worte sichtbar machen.

Gesamtsieger wurde Chris Oosthuizen mit einem Bild von Königspinguinen auf einer entlegenen Insel im Prinz-Edward Archipel. Oosthuizen ist ein Postdoktor-Forscher an der Universität Pretoria in Südafrika.

Dominik Behr von der Universität Zürich gewann den Preis in der Kategorie "Ökologie in Aktion". Er studiert in Botswana Wildhunde und ist dem dortigen Zentrum für die Erhaltung der Raubtiere angeschlossen.